Брэйден Пойнт: «Кучеров невероятен. У «Тампы» осталось 3 игры, он сможет дойти до 100 передач, надеюсь»

Брэйден Пойнт высказался о результативности Никиты Кучерова.

Форвард « » сделал 2 передачи в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (2:3 Б).

Всего в 78 играх в текущем сезоне на счету россиянина 141 (43+98) очко. Он упрочил лидерство в гонке бомбардиров.

« невероятен. Он каждый раз дает нашей команде шанс победить. У нас осталось три игры, надеюсь, он сможет дойти до 100 передач. Это очень много.

Он чертовски хорош и при этом так много работает. Это потрясающе», – сказал форвард « ».

Ранее в истории лиги только 3 игрока записывали в актив по 100 или более результативных передач за одну регулярку.

Это Уэйн Гретцки (11 раз, рекорд – 163 в 80 играх, 1985/86, «Эдмонтон»), Марио Лемье (1 раз, 114 в 76 играх, 1988/89, «Питтсбург») и Бобби Орр (1 раз, 102 в 78 играх, 1970/71, «Бостон»).

В текущем сезоне 99 передач в 74 играх раздал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Он пропустил недавний матч с «Вегасом» из-за травмы.