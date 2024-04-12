Брэйден Пойнт: «Кучеров невероятен. У «Тампы» осталось 3 игры, он сможет дойти до 100 передач, надеюсь»

Теги травмы Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Брэйден Пойнт Хоккей

Брэйден Пойнт высказался о результативности Никиты Кучерова.

Форвард «Тампы» сделал 2 передачи в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (2:3 Б).

Всего в 78 играх в текущем сезоне на счету россиянина 141 (43+98) очко. Он упрочил лидерство в гонке бомбардиров.

«Кучеров невероятен. Он каждый раз дает нашей команде шанс победить. У нас осталось три игры, надеюсь, он сможет дойти до 100 передач. Это очень много.

Он чертовски хорош и при этом так много работает. Это потрясающе», – сказал форвард «Тампы». 

Ранее в истории лиги только 3 игрока записывали в актив по 100 или более результативных передач за одну регулярку.

Это Уэйн Гретцки (11 раз, рекорд – 163 в 80 играх, 1985/86, «Эдмонтон»), Марио Лемье (1 раз, 114 в 76 играх, 1988/89, «Питтсбург») и Бобби Орр (1 раз, 102 в 78 играх, 1970/71, «Бостон»).

В текущем сезоне 99 передач в 74 играх раздал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Он пропустил недавний матч с «Вегасом» из-за травмы. 

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8 комментариев
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Ждём 100+ передач и , надеюсь, 150 очков!
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Давай Куч , этот сезон будет увековечен в веках , всего 3 игрока в истории и каких добирались до этой цифры!
+8
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Забивай с его передач и все будет ок
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Ответ Александр Борисов
Давай Куч , этот сезон будет увековечен в веках , всего 3 игрока в истории и каких добирались до этой цифры!
На 99% станет 5.
+3
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Надо 3 гола и 4 паса - всего 7 очков) Для Куча в нынешнее время это немного!
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Я думаю никто не удивится, если Никита и Коннор вдвоем преодалеют рубеж в 100 передач. Этот сезон интересный, посмотрим, что будет в плей-офф
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Ответ Кашпир
На 99% станет 5.
Не факт..Макдевид если продолжит игры пропускать.тогда он станет 5ым а Кучеров 4.
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Ответ Mephi027
Забивай с его передач и все будет ок
С его тычков довольно тяжело это делать,но Поинт в целом справляется.
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