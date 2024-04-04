Ник Пол: «Кучеров – особенный. Смотришь на его игру, и это безумие – видение, катание, бросок, финты, да что угодно»

Ник Пол поделился мнением об игре Никиты Кучерова.

Форвард «Тампа-Бэй» сделал три голевые передачи в матче с «Торонто» (4:1).

На счету 30-летнего россиянина стало 130 (42+88) баллов в 74 играх чемпионата. Он обновил свой рекорд по очкам за сезон в НХЛ.

«Кучеров – особенный. Он особенный игрок. Ты смотришь, как он играет, пытаешься делать это на тренировках, но выходит совсем не похоже на то, что он делает в игре.

Его видение площадки, его катание, его руки, его бросок, его финты, да что угодно – просто смотришь на его игру, и это безумие.

Этот пас (второй ассист Кучерова в игре – Sports), как он ловко отклеил шайбу от борта, а потом из-за ворот отдал в одно касание на Пойнта. Такое не каждый вечер увидишь, а он делает такие передачи по всей площадке», – сказал форвард «Тампы» Ник Пол.