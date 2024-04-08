Автомобилист – Металлург Мг где смотреть шестой матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Гагарина 2024 13 апреля

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

В субботу, 13 апреля, сыграют Автомобилист и Металлург Мг в шестом матче 1/2 финала Кубка Гагарина 2024.

Кто победит в матче? Угадывай результат!🏒🏒🏒

  • Игра пройдет на стадионе «КРК Уралец».
  • Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч-ТВ, KHL и KHL Prime.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Автомобилист – Металлург Мг

  • Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.

Автомобилист: все новости

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Угадывайте счет матчей и получайте бонусы🏒🏒🏒

Автомобилист – Металлург Мг
Дата проведения
13 апреля, 14.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео
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