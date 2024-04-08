Автомобилист – Металлург Мг где смотреть шестой матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Гагарина 2024 13 апреля
В субботу, 13 апреля, сыграют Автомобилист и Металлург Мг в шестом матче 1/2 финала Кубка Гагарина 2024.
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- Игра пройдет на стадионе «КРК Уралец».
- Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч-ТВ, KHL и KHL Prime.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Автомобилист – Металлург Мг
- Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.
Кубок Гагарина 2024: все новости
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- Дата проведения
- 13 апреля, 14.00, «КСК Уралец»