Автомобилист – Металлург Мг: прогноз на шестой матч 13 апреля 2024, КХЛ, плей-офф, полуфинал

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 4,5

Счет в серии 2 – 3 (1 : 2, 4 : 2, 2 : 3 ОТ, 5 : 3, 2 : 5)

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Сейчас уже точно можно сказать, что две уральские команды выдали самую интересную серию нынешнего плей-офф Кубка Гагарина. По непредсказуемому сюжету и накалу каждой игры создается впечатление, что смотришь отличный сериал и с нетерпением ждешь выхода следующего эпизода. Сценарий пишут сами команды, и после двух матчей в Екатеринбурге стало понятно, что любителей хоккея ждет еще две интересных серии. «Автомобилист» выступает в роли догоняющего. Магнитогорцы все время выходят вперед, а екатеринбуржцам приходится сравнивать положение. В матчах зачастую случается похожий сюжет. В пятой игре пришлось догонять уже с середины первого периода. Причем гости могут винить себя в том, что не открыли счет первыми. Семен Кизимов уже в самом дебюте матча вышел один на один с Ильей Набоковым, но не смог переиграть голкипера. Были у «Автомобилиста» еще моменты, чтобы открыть счет, но не удалось, и вскоре за это пришлось поплатиться.

Момент у ворот гостей изначально не выглядел опасным. Но так часто бывает, бросок от синей линии Валерия Орехова, подставление Дениса Зернова, и «Магнитка» повела в счете. Вскоре Егор Яковлев мог удвоить преимущество своей команды, но гостей спасла перекладина. Все же на перерыв команды ушли при счете 2 : 0 в пользу магнитогорцев, и вновь отличился Денис Зернов. Вдвоем с Дмитрием Силантьевым они разыграли отличную комбинацию у ворот Евгения Аликина. Но что такое 0 : 2 для «Автомобилиста», для которого и 0 : 3 не приговор. У хозяев во втором периоде было несколько возможностей, чтобы увеличить разрыв в счете, но забили гости. Отличился Анатолий Голышев, для которого эта шайба стала девятой в плей-офф, и он сравнялся с Ридом Буше из «Авангарда». Оба лидируют в списке снайперов. В самом начале третьего периода после броска Кирилла Воробьева шайба минула всех игроков и залетела в ворота. Сразу вспомнился предыдущий матч, когда «Автомобилист» отыгрался, а затем одержал победу. Но Андрей Разин обещал учесть все ошибки.

Однако, возможно, ошиблись арбитры. За четыре минуты до конца периода произошло столкновение Алексея Макеева с голкипером. Нападающий гостей катился к воротам спиной и врезался в Набокова. Судья посчитал, что это блокировка. Даниил Вовченко реализовал большинство и вывел свою команду вперед. Гостям нужно было вновь отыгрываться, и отличные шансы предоставил им автор дубля Денис Зернов. Хоккеист дважды в течение шести минут отправлялся на скамейку штрафников, но большинство екатеринбуржцев не сработало. Зернов отблагодарил партнеров за то что отбились в меньшинстве третьей заброшенной шайбой, это его второй хет-трик в карьере. Теперь на счету нападающего в плей-офф восемь голов, и есть шанс стать лучшим снайпером Кубка Гагарина. Николай Заварухин пошел на смену вратаря на шестого полевого, но это привело только к пятой пропущенной шайбе от Игоря Гераськина. Теперь у «Автомобилиста» не осталось права на ошибку. Коэффициенты букмекеров на шестой матч серии.

победа «Автомобилиста» — от 2,60 (Pari) до 2,75 (Бетсити)

победа «Металлурга» — от 2,34 (BetBoom) до 2,10 (Pari)

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