Геннадий Величкин: «Металлург» смотрелся хорошо и практически переигрывал «Автомобилист». У Разина молодая команда – это плюс. Но в матче против опытных молодость играет в минус»
Геннадий Величкин оценил победу «Автомобилиста» над «Металлургом».
«Металлург» проиграл со счетом 3:5 в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина. Счет в серии – 2-2.
«Металлург» смотрелся очень хорошо и практически переигрывал «Автомобилист».
У Разина молодая и быстрая команда – это плюс. Но в матче против опытных команд молодость играет в минус.
Опыт «Автомобилиста» переборол молодость и запас сил «Металлурга». Жалко, что ребята не довели игру до конца. Все шайбы забрасывались на ошибках.
В этой серии нет фаворита. Я изначально говорил, что эта серия «50 на 50». В каждой игре может выиграть любой.
Сейчас будем смотреть на опыт против молодости», – сказал бывший вице‑президент «Металлурга» Геннадий Величкин.