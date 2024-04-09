Геннадий Величкин: «Металлург» смотрелся хорошо и практически переигрывал «Автомобилист». У Разина молодая команда – это плюс. Но в матче против опытных молодость играет в минус»

Геннадий Величкин оценил победу «Автомобилиста» над «Металлургом».

«Металлург» проиграл со счетом 3:5 в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина. Счет в серии – 2-2.

«Металлург» смотрелся очень хорошо и практически переигрывал «Автомобилист».

У Разина молодая и быстрая команда – это плюс. Но в матче против опытных команд молодость играет в минус.

Опыт «Автомобилиста» переборол молодость и запас сил «Металлурга». Жалко, что ребята не довели игру до конца. Все шайбы забрасывались на ошибках.

В этой серии нет фаворита. Я изначально говорил, что эта серия «50 на 50». В каждой игре может выиграть любой.

Сейчас будем смотреть на опыт против молодости», – сказал бывший вице‑президент «Металлурга» Геннадий Величкин.