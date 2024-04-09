Заварухин о Галкине в старте «Автомобилиста»: «Я не пожалел. Мы готовили его, были вопросы по вратарям. Он не виноват в пропущенных голах»

Николай Заварухин объяснил, почему Владимир Галкин начал матч с «Металлургом».

«Автомобилист» победил « » (5:3, 2-2) в четвертом матче серии полуфинал Кубка Гагарина.

Голкипер Владимир Галкин начал игру в качестве стартового вратаря, но был заменен на Евгения Аликина на шестой минуте первого периода после двух пропущенных голов.

– Почему вы в стартовом составе выпустили вратаря Владимира Галкина? И пожалели потом об этом решении?

– Я не пожалел. Мы готовили его, и у нас были кое‑какие вопросы по вратарям. Мы думали, что он сыграет.

Но Галкин не виноват в пропущенных голах. Там выход в ноль плюс добивание.

Парень был готов играть, но так сложилось, что после второй пропущенной шайбы мы его заменили. Это спорт, – сказал главный тренер « » .