Заварухин о Галкине в старте «Автомобилиста»: «Я не пожалел. Мы готовили его, были вопросы по вратарям. Он не виноват в пропущенных голах»

Теги Металлург Мг Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Владимир Галкин Хоккей

Николай Заварухин объяснил, почему Владимир Галкин начал матч с «Металлургом».

«Автомобилист» победил «Металлург» (5:3, 2-2) в четвертом матче серии полуфинал Кубка Гагарина.

Голкипер Владимир Галкин начал игру в качестве стартового вратаря, но был заменен на Евгения Аликина на шестой минуте первого периода после двух пропущенных голов.

– Почему вы в стартовом составе выпустили вратаря Владимира Галкина? И пожалели потом об этом решении?

– Я не пожалел. Мы готовили его, и у нас были кое‑какие вопросы по вратарям. Мы думали, что он сыграет.

Но Галкин не виноват в пропущенных голах. Там выход в ноль плюс добивание.

Парень был готов играть, но так сложилось, что после второй пропущенной шайбы мы его заменили. Это спорт, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

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