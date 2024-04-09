Юров о поражении: «Металлург» полез в стычки, за счет чего «Автомобилист» хотел перевернуть игру. Отчасти у них получилось. Надо не вестись на провокации»

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Данила Юров Хоккей

Данила Юров.

«Металлург» проиграл со счетом 3:5 в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина. Счет в серии – 2-2.

– Редко увидишь в плей‑офф, что команда ведет 3:0, но упускает победу. Что случилось?

– Наверное, мы полезли в стычки, за счет чего «Автомобилист» хотел перевернуть игру. Отчасти у них это получилось.

Тренерский штаб нам сразу сказал перед матчем, чтобы мы в это не лезли. Но эмоции нас захлестнули. Получилось так, как есть.

Что ж, едем домой, и там будем побеждать.

– Роман Канцеров сказал, что хозяева на пятачке играют грязно. Вы об этом?

– Ну да.

Надо было дальше играть в свой хоккей, а не вестись на провокации, которые они устраивали. И все было бы нормально, – сказал нападающий «Металлурга» Данила Юров.

Юров про «Автомобилист»: «Мы играем в мужскую игру. Это их дело, что они валяются как не пойми кто. Что они там изображают, для нас не имеет значения»

1 комментарий
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Сомнительное утверждение. по моему магнитогорская молодёжь сами бездумно лезли на вратаря, пускали коньками лёд под шлем,, за что и поплатились.
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