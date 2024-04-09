Юров о поражении: «Металлург» полез в стычки, за счет чего «Автомобилист» хотел перевернуть игру. Отчасти у них получилось. Надо не вестись на провокации»
Данила Юров.
«Металлург» проиграл со счетом 3:5 в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина. Счет в серии – 2-2.
– Редко увидишь в плей‑офф, что команда ведет 3:0, но упускает победу. Что случилось?
– Наверное, мы полезли в стычки, за счет чего «Автомобилист» хотел перевернуть игру. Отчасти у них это получилось.
Тренерский штаб нам сразу сказал перед матчем, чтобы мы в это не лезли. Но эмоции нас захлестнули. Получилось так, как есть.
Что ж, едем домой, и там будем побеждать.
– Роман Канцеров сказал, что хозяева на пятачке играют грязно. Вы об этом?
– Ну да.
Надо было дальше играть в свой хоккей, а не вестись на провокации, которые они устраивали. И все было бы нормально, – сказал нападающий «Металлурга» Данила Юров.
Юров про «Автомобилист»: «Мы играем в мужскую игру. Это их дело, что они валяются как не пойми кто. Что они там изображают, для нас не имеет значения»