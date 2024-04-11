Пустозерова могут обменять из «Салавата». У форварда 1 гол в 38 матчах регулярки (Артур Хайруллин)
Алексей Пустозеров стал доступен для обмена из «Салавата Юлаева».
23-летний форвард провел 38 матчей в регулярном чемпионате за уфимскую команду, набрав 6 (1+5) очков при показателе полезности «-5». В плей-офф Пустозеров не играл.
Как сообщает журналист Артур Хайруллин, «Салават Юлаев» может обменять игрока и готов к переговорам с другими командами.
Пустозерова могли обменять перед дедлайном, но тогда нападающий остался в команде.
Его контракт с клубом действует до 30 апреля 2024 года.