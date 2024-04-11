Пустозерова могут обменять из «Салавата». У форварда 1 гол в 38 матчах регулярки (Артур Хайруллин)

Теги Салават Юлаев возможные переходы КХЛ Алексей Пустозеров Хоккей

Алексей Пустозеров стал доступен для обмена из «Салавата Юлаева».

23-летний форвард провел 38 матчей в регулярном чемпионате за уфимскую команду, набрав 6 (1+5) очков при показателе полезности «-5». В плей-офф Пустозеров не играл.

Как сообщает журналист Артур Хайруллин, «Салават Юлаев» может обменять игрока и готов к переговорам с другими командами.

Пустозерова могли обменять перед дедлайном, но тогда нападающий остался в команде.

Его контракт с клубом действует до 30 апреля 2024 года.

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6 комментариев
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Пустозеров + Алалыкин + Башкиров на Коростелева из Севы, справедливо?
+3
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Ответ chto s licom?
Пустозеров + Алалыкин + Башкиров на Коростелева из Севы, справедливо?
Не не, Башкирова нужно оставлять
+1
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+1
А кому он нужен с такой статой
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Балласт, нужно избавляться.
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Ответ Bratsk Bruins
А кому он нужен с такой статой
может выстрелить как Аймурзин
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Ответ белая простыня олимпиады
может выстрелить как Аймурзин
Аймурзин трудяга, Пустозеров, пустобегов, пустобросков.
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