Пустозеров о возможном обмене в «Спартак»: «Знаю, что идут такие разговоры. Это берется не из пустоты. Буду играть там, где будет возможность»

Алексей Пустозеров высказался о возможном обмене из «Салавата» в «Спартак».

– В чемпионате была большая пауза. Как вы ее провели? «Салават» – бегущая команда, иногда тяжело вкатывается после перерывов. Не скажется ли это 19 декабря в матче с «Барысом»?

– Думаю, все будет хорошо. Все ребята – профессионалы, работают в зале даже в выходные дни. Отдых в психологическом плане пошел на пользу, игроки провели время с родственниками и теперь будут играть еще лучше.

– Сообщалось, что у вас травма. Как сейчас самочувствие?

– Все хорошо. Было небольшое повреждение, когда поехал в «Торос», ударился в больное место. Ничего страшного, быстро восстановился.

– Почему возникла нестабильность в вашей игре в этом сезоне?

– Хороший вопрос. Как-нибудь обязательно его обсудим.

– Гендиректор «Салавата» говорил, что в клуб обращались по поводу возможного обмена в « ». Как на вас это повлияло?

– Никак. Знаю, что идут такие разговоры. Это берется не из пустоты. Я хочу играть, приносить пользу команде. Здесь не все от меня зависит. Просто жду и буду играть там, где будет возможность.

– Вы обычно прибавляете ближе к февралю-марту. На это есть расчет?

– Перед сезоном таких расчетов не делаю. Всегда много тренируюсь на летних сборах, чтобы весь сезон быть в хорошей форме. Но форму не набрать через тренировки. Так что важно много играть, – сказал форвард « » .