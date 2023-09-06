Пустозеров о победе над «Ладой»: «Тренерский штаб был очень недоволен «Салаватом». Мы часто действовали неправильно»

Теги Салават Юлаев Лада КХЛ Алексей Пустозеров Хоккей

Алексей Пустозеров высказался о победе над «Ладой» со счетом 3:1.

«Тяжелый матч для нас получился. «Лада» хорошо играла, создавала много моментов.

Где-то мы часто неправильно действовали, поэтому у нас была тяжелая, неоднозначная игра.

Хорошо, что в третьем периоде нам удалось забить свои голы и довести матч до победы. Но, конечно, нам нужно очень много еще работать.

Тренерский штаб, мягко сказать, был очень недоволен нами», – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Алексей Пустозеров.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shaiba Bash
Счёт вообще то 5:2
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shaiba Bash
С победой юлаевцы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий