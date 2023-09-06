Пустозеров о победе над «Ладой»: «Тренерский штаб был очень недоволен «Салаватом». Мы часто действовали неправильно»
Алексей Пустозеров высказался о победе над «Ладой» со счетом 3:1.
«Тяжелый матч для нас получился. «Лада» хорошо играла, создавала много моментов.
Где-то мы часто неправильно действовали, поэтому у нас была тяжелая, неоднозначная игра.
Хорошо, что в третьем периоде нам удалось забить свои голы и довести матч до победы. Но, конечно, нам нужно очень много еще работать.
Тренерский штаб, мягко сказать, был очень недоволен нами», – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Алексей Пустозеров.
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