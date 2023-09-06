Пустозеров о победе над «Ладой»: «Тренерский штаб был очень недоволен «Салаватом». Мы часто действовали неправильно»

Алексей Пустозеров высказался о победе над «Ладой» со счетом 3:1.

«Тяжелый матч для нас получился. « » хорошо играла, создавала много моментов.

Где-то мы часто неправильно действовали, поэтому у нас была тяжелая, неоднозначная игра.

Хорошо, что в третьем периоде нам удалось забить свои голы и довести матч до победы. Но, конечно, нам нужно очень много еще работать.

Тренерский штаб, мягко сказать, был очень недоволен нами», – сказал нападающий « » .