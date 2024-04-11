Потапов о Гребенкине: «Очень яркий форвард – сплав звездочки. Он приобрел уверенность в Хабаровске, я поражался его спортивному нахальству»

Алексей Потапов поделился мнением о перспективах Никиты Гребенкина.

В текущем сезоне 20-летний форвард провел суммарно 83 матча за «Металлург», в которых набрал 47 (22+25) очков.

В сезоне-2022/2023 он стал лучшим новичком лиги.

– Никита Гребенкин – очень яркий форвард. Во время сезона, когда я комментировал матчи «Магнитки», я поражался его не по годам спортивному нахальству.

У него отличное катание, и самое главное, несмотря на юный возраст, удивляет то, как он ведет силовую борьбу. Плюс ко всему, он приобрел уверенность в Хабаровске, играя за «Амур». У него есть все бомбардирские качества.

Это сплав звездочки, еще не звезды, но звездочки.

– Насколько он готов стать лидером и тащить команду?

– Мне кажется, об этом еще рано говорить, только в силу его возраста и неопытности.

Для примера назову другую фамилию – это Гераськин. Не хотелось бы никого персонализировать, но он ошибся, команда проиграла. Это тот опыт, которого ему не хватало, когда он играл за «Северсталь».

Они играли в первом раунде и вылетали. Сейчас, забираясь все дальше и дальше, все прекрасно понимают цену ошибки. Здесь наглядный пример для других хоккеистов, но и в первую очередь для того же Гребенкина, что цена ошибки высока, – сказал экс-нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ и комментатор Алексей Потапов.