Потапов о травме Фукале: «Грязи не было. Шалунов просто упал, а вратарь оказался на опорной ноге. Это непреднамеренно»

Теги Локомотив Трактор травмы КХЛ Кубок Гагарина Алексей Потапов Максим Шалунов Зак Фукале Хоккей

Алексей Потапов прокомментировал эпизод с травмой Зака Фукале.

«Локомотив» победил «Трактор» (5:2, 1-0) в первом матче полуфинала Кубка Гагарина.

На 35-й минуте игры нападающий «Локомотива» Максим Шалунов, пытаясь дотянуться до шайбы, въехал в левую ногу голкипера уральцев Зака Фукале. Канадский вратарь не смог продолжить игру.

«Там не было никакой грязи. Шалунов просто упал, а Фукале оказался на опорной ноге.

Опасный эпизод, но получилось это непреднамеренно. Потеря Фукале… Челябинцам будет не хватать этого вратаря», – сказал экс-нападающий клубов КХЛ Алексей Потапов.

Основной вратарь «Трактора» получил травму – без него рассыпались и проиграли «Локомотиву»

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9 комментариев
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Как болельщик Авы, могу сказать, что серия с Локо, все 7 матчей были без грязи. Судейские ошибки конечно были, но грязи от Локо точно не было. И здесь точно была случайность. Не думаю, что Локо и Никитин способны на такую грязь.
+20
0
+20
Ответ Дядя Дима
Как болельщик Авы, могу сказать, что серия с Локо, все 7 матчей были без грязи. Судейские ошибки конечно были, но грязи от Локо точно не было. И здесь точно была случайность. Не думаю, что Локо и Никитин способны на такую грязь.
что-то да, Хомченко никто не пытался убить, даже в шестом матче, когда всё повисло на волоске. а тут, первая игра, да ещё и счёт в пользу Локо.
+9
-1
+8
Соглашусь с Потаповым , что это чистая случайность !!! Здоровья Заку !!!
+9
-2
+7
Ответ Дядя Дима
Как болельщик Авы, могу сказать, что серия с Локо, все 7 матчей были без грязи. Судейские ошибки конечно были, но грязи от Локо точно не было. И здесь точно была случайность. Не думаю, что Локо и Никитин способны на такую грязь.
Когда нападающий так влетает, то у самого игрока есть риск получить травму.
Смысл делать такой самострел намеренно?)
Понятное дело, что тут дело случая и всё.
+8
-1
+7
Фукале завтра в рамке уже будет...
+1
0
+1
Грязи не было, примите это за Шалость.
0
0
0
То, что Шалунов въехал в Фукале осознанно - это факт. Последствия могут быть разные. Скоро узнаем, что именно случилось. Такого Шалунова уж воспитала школа Трактора. Конечно, с точки зрения Локомотива и Ко это не грязь, это другое. Но это другое может полностью изменить результат раунда. Как говорится, цель оправдывает средства. Это все понимают.
0
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0
Ответ Oleg Ivanov
То, что Шалунов въехал в Фукале осознанно - это факт. Последствия могут быть разные. Скоро узнаем, что именно случилось. Такого Шалунова уж воспитала школа Трактора. Конечно, с точки зрения Локомотива и Ко это не грязь, это другое. Но это другое может полностью изменить результат раунда. Как говорится, цель оправдывает средства. Это все понимают.
А приезд В Исаева в 1 периоде - это непреднамеренно?
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