Потапов о травме Фукале: «Грязи не было. Шалунов просто упал, а вратарь оказался на опорной ноге. Это непреднамеренно»

Алексей Потапов прокомментировал эпизод с травмой Зака Фукале.

«Локомотив» победил «Трактор» (5:2, 1-0) в первом матче полуфинала Кубка Гагарина.

На 35-й минуте игры нападающий «Локомотива» , пытаясь дотянуться до шайбы, въехал в левую ногу голкипера уральцев . Канадский вратарь не смог продолжить игру.

«Там не было никакой грязи. Шалунов просто упал, а Фукале оказался на опорной ноге.

Опасный эпизод, но получилось это непреднамеренно. Потеря Фукале… Челябинцам будет не хватать этого вратаря», – сказал экс-нападающий клубов КХЛ Алексей Потапов.

Основной вратарь «Трактора» получил травму – без него рассыпались и проиграли «Локомотиву»