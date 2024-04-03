Потапов о травме Фукале: «Грязи не было. Шалунов просто упал, а вратарь оказался на опорной ноге. Это непреднамеренно»
Алексей Потапов прокомментировал эпизод с травмой Зака Фукале.
«Локомотив» победил «Трактор» (5:2, 1-0) в первом матче полуфинала Кубка Гагарина.
На 35-й минуте игры нападающий «Локомотива» Максим Шалунов, пытаясь дотянуться до шайбы, въехал в левую ногу голкипера уральцев Зака Фукале. Канадский вратарь не смог продолжить игру.
«Там не было никакой грязи. Шалунов просто упал, а Фукале оказался на опорной ноге.
Опасный эпизод, но получилось это непреднамеренно. Потеря Фукале… Челябинцам будет не хватать этого вратаря», – сказал экс-нападающий клубов КХЛ Алексей Потапов.
Основной вратарь «Трактора» получил травму – без него рассыпались и проиграли «Локомотиву»
Смысл делать такой самострел намеренно?)
Понятное дело, что тут дело случая и всё.