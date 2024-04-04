Агент Черных о Коледове: «Много от кого есть интерес. Он сам будет принимать решение, куда лучше перейти»

Теги Ак Барс Салават Юлаев возможные переходы КХЛ Александр Черных Павел Коледов Хоккей

Агент Александр Черных высказался о будущем защитника Павла Коледова.

Срок соглашения 29-летнего игрока с «Салаватом Юлаевым» истекает 30 апреля.

«Много от кого есть интерес. Он сам будет принимать решение, куда лучше перейти.

«Ак Барс»? В «Ак Барсе», как я понимаю, чтобы кого-то брать, надо отталкиваться от тренера, а тренера-то нет. То есть, возьмет Казань сейчас Коледова – а потом?» – сказал агент Александр Черных.

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1 комментарий
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А потом суп с котом. 🤣
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