Агент Черных о Коледове: «Много от кого есть интерес. Он сам будет принимать решение, куда лучше перейти»

Агент Александр Черных высказался о будущем защитника Павла Коледова.

Срок соглашения 29-летнего игрока с « » истекает 30 апреля.

«Много от кого есть интерес. Он сам будет принимать решение, куда лучше перейти.

« »? В «Ак Барсе», как я понимаю, чтобы кого-то брать, надо отталкиваться от тренера, а тренера-то нет. То есть, возьмет Казань сейчас – а потом?» – сказал агент .