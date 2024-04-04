Агент Воронкова об «Ак Барсе»: «Есть контракт, обязательства и условия, при которых Дмитрий не может просто так взять и уехать. Родные могут настаивать, чтобы он остался»

Агент Дмитрия Воронкова высказался о возможном возвращении игрока в «Ак Барс».

Нападающий выступал за « » с 2018 по 2023 год. В текущем сезоне 23-летний хоккеист провел 69 матчей за « » и набрал 32 (17+15) очка

– Какие шансы на возвращение ?

– Не могу вам сказать. Возьмем обратный пример. В Казани играет , звонит какой-нибудь клуб из Америки, говорит: «Мы хотим».

Казань ответит: «Но нас он тоже устраивает, ребят, мы не отдадим». Допустим, Кателевский скажет: «Ребят, ну отпустите, я хочу». Ему ответят: «Отыграешь – уезжай».

Я не люблю гадать на кофейной гуще – люблю по факту. Есть действующий контракт, есть обязательства, есть условия, при которых Дмитрий не может просто так взять и уехать. Иначе точно так же отсюда все подряд уезжали бы. Но на сегодняшний день это правило пока не работает.

Закончится сезон, Дмитрий примет решение. Если скажет, мол, ребята, разговаривайте, сделайте все, чтобы я уехал, мы будем предпринимать максимальные меры, чтобы это сделать.

Он может сказать, что пока остается, что все хорошо идет, и на этом будут настаивать родные и близкие Дмитрия. Так уже получилось, когда он остался.

Помню, был разговор о возвращении, но родные и близкие сказали: «Дим, ты уехал, надо доказать себе и всем, что ты можешь». Мы увидели результат, – сказал агент Александр Черных.