Александр Кожевников: «Вылет «Спартака», ЦСКА, СКА, «Динамо» отразился на интересе к плей-офф. Мне тяжело принять, что московский регион по своей вине потерял большой хоккей»

Александр Кожевников поделился мыслями о хоккее в плей-офф Кубка Гагарина-2024.

– Вылет « », , СКА, московского « » отразился на интересе к плей-офф. Мне тяжело принять, что московский регион по своей вине потерял большой хоккей.

У меня нет вопросов к « », «Автомобилисту», « », «Магнитке». Но их хоккей при всем желании не назову самым зрелищным в лиге, перца ему добавляют разве что судейские ошибки.

Тот же «Спартак» проводил сезон более открыто и эффектно. Красно-белых мне не хватает!

– «Локомотив» – явный фаворит?

– Команда несколько лет шла к нынешнему успеху, гнет свою линию, играет на результат. Но популярности хоккею и КХЛ такой стиль вряд ли добавляет. Тот же Омск играл поинтереснее, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.