Александр Кожевников: «Вылет «Спартака», ЦСКА, СКА, «Динамо» отразился на интересе к плей-офф. Мне тяжело принять, что московский регион по своей вине потерял большой хоккей»
Александр Кожевников поделился мыслями о хоккее в плей-офф Кубка Гагарина-2024.
– Вылет «Спартака», ЦСКА, СКА, московского «Динамо» отразился на интересе к плей-офф. Мне тяжело принять, что московский регион по своей вине потерял большой хоккей.
У меня нет вопросов к «Локомотиву», «Автомобилисту», «Трактору», «Магнитке». Но их хоккей при всем желании не назову самым зрелищным в лиге, перца ему добавляют разве что судейские ошибки.
Тот же «Спартак» проводил сезон более открыто и эффектно. Красно-белых мне не хватает!
– «Локомотив» – явный фаворит?
– Команда несколько лет шла к нынешнему успеху, гнет свою линию, играет на результат. Но популярности хоккею и КХЛ такой стиль вряд ли добавляет. Тот же Омск играл поинтереснее, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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