Александр Кожевников: «Вылет «Спартака», ЦСКА, СКА, «Динамо» отразился на интересе к плей-офф. Мне тяжело принять, что московский регион по своей вине потерял большой хоккей»

Теги Металлург Мг ЦСКА Локомотив СКА Трактор Спартак Автомобилист судьи КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Динамо Хоккей

Александр Кожевников поделился мыслями о хоккее в плей-офф Кубка Гагарина-2024.

– Вылет «Спартака», ЦСКА, СКА, московского «Динамо» отразился на интересе к плей-офф. Мне тяжело принять, что московский регион по своей вине потерял большой хоккей.

У меня нет вопросов к «Локомотиву», «Автомобилисту», «Трактору», «Магнитке». Но их хоккей при всем желании не назову самым зрелищным в лиге, перца ему добавляют разве что судейские ошибки.

Тот же «Спартак» проводил сезон более открыто и эффектно. Красно-белых мне не хватает!

– «Локомотив» – явный фаворит?

– Команда несколько лет шла к нынешнему успеху, гнет свою линию, играет на результат. Но популярности хоккею и КХЛ такой стиль вряд ли добавляет. Тот же Омск играл поинтереснее, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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15 комментариев
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Давайте в таком случае вратарей уберем из хоккея. Ну а че, надо ведь больше зрелищности, будет больше голов. Спортивный принцип в какой-то момент видимо перестал быть зрелищным, да, господин СКАшный эксперт?
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С каких это пор СКА относится к московскому региону?))
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Наконец москвичи узнали, что Восток играет намного сильнее. А его победы не случайны.
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Ну прими на грудь за них, не чокаясь. Это у тебя легко получается.
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Вылет этих команд наоборот повысил интерес к плей офф.)))) Опять Кожа не то говорит.)))
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Отразился, в смысле повысился?
Тут без вопросов
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Москва это ещё не Россия. Так что есть команды и посильннй чем в Москве
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Как понять Локомотив гнёт свою линию на победу? А что извините здесь не так? Всё прекрасно и не зря все считают его явными фаворитом на победу в КГ! Вышел в финал в сухую разобрался с Трактором который не мальчики для битья просто молодцы по другому не назовёшь! А по определению Кожевникова стиль игры Локомотива популярности не добавляет...
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Кожевников , стыдно осуждать те команды , которые обыграли своих соперников в плей-офф ! В других городах болельщики так же жаждут , что бы их команды достойно выступали и побеждали в плей-офф и выигрывали КГ - нужно уважать те , команды и работу их тренеров ,которые вышли в полуфинал за счёт своей победной игры !
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Тост 🥂!
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Надо все клубы КХЛ перенести в столичный регион, чтобы бедненькие не остались без хоккея
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Грусть/тоска двукратного уляжется через поход в К&Б. Всё будет хорошо!
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Вылетели потому что слабее. Наоборот, в кои то веки новые команды на высоких стадиях. В Москве может и меньше интереса. Хотя скорее всего болельщики хоккея все равно смотрят игры других команд. А в регионах, команды которых еще в розыгрыше, интерес вырастет.
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Клоунито
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Ответ Dok.Polet
Наконец москвичи узнали, что Восток играет намного сильнее. А его победы не случайны.
Именно поэтому Кубок два сезона подряд на Западе, да и в этом году Локо может выиграть вполне.
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