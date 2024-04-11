Назаров о возможном увеличении лимита: «Трансферный рынок скудный, возвращение к 5 легионерам наклевывалось. Молодежи дали сигнал, что расслабляться не стоит»
Андрей Назаров высказался о возможном смягчении лимита на легионеров в КХЛ.
Ранее ФХР заявила, что рассмотрит возможность возвращения лимита в 5 легионеров на сезон-2024/25.
«По всей видимости, в КХЛ на следующий сезон будет пять иностранцев, все идет именно к этому. Трансферный рынок сейчас скудный, всегда есть хорошие и молодые российские ребята, но возвращение к пяти легионерам, на мой взгляд, наклевывалось, разговоры про это шли давно.
Думаю, что нашей молодежи дали сигнал, что расслабляться не стоит, а вот прибавлять нужно изо дня в день. Конкуренция в лиге сильно возрастает», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
"Но хотел бы подробнее остановиться на наших российских событиях. На мой взгляд, в нынешней ситуации сокращение лимита на легионеров в КХЛ с пяти до трех человек — верный шаг. Я бы вообще сократил до двух и освободил бы не 40, а 60 дополнительных мест для развития отечественной молодежи.
Считаю, что ребятам надо давать шанс, все знают, что я и сам люблю работать с молодыми хоккеистами. Кроме того, президент России поставил курс на максимальный патриотизм внутри страны во всех ее сферах, и особенно в показе современных героев.
Учитывая историю и возможности наших хоккейных школ, уверен, что россияне достойно заменят иностранцев в своих клубах. А топ‑легионеры от нас всё равно никуда не денутся. Они останутся в своих командах"...