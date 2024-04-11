Назаров о возможном увеличении лимита: «Трансферный рынок скудный, возвращение к 5 легионерам наклевывалось. Молодежи дали сигнал, что расслабляться не стоит»

Андрей Назаров высказался о возможном смягчении лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее ФХР заявила, что рассмотрит возможность возвращения лимита в 5 легионеров на сезон-2024/25.

«По всей видимости, в КХЛ на следующий сезон будет пять иностранцев, все идет именно к этому. Трансферный рынок сейчас скудный, всегда есть хорошие и молодые российские ребята, но возвращение к пяти легионерам, на мой взгляд, наклевывалось, разговоры про это шли давно.

Думаю, что нашей молодежи дали сигнал, что расслабляться не стоит, а вот прибавлять нужно изо дня в день. Конкуренция в лиге сильно возрастает», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.