Вайсфельд о серии «Металлурга» с «Автомобилистом»: «Все очень ровно, счет 2-2. Я болею за седьмой матч. Хочется увидеть побольше хоккея»

Теги Металлург Мг Автомобилист Леонид Вайсфельд КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Леонид Вайсфельд хочет, чтобы в серии «Металлурга» с «Автомобилистом» было 7 игр.

– Кто все-таки станет вторым финалистом Кубка Гагарина? 

– Вот в предыдущей игре «Металлург» вел 0:3, а потом пропустил пять шайб и проиграл. Кто-нибудь мог это предположить?

Счет в серии 2-2, все очень ровно. Я болею за седьмой матч. Хочется увидеть побольше хоккея, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

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