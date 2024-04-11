Вайсфельд о серии «Металлурга» с «Автомобилистом»: «Все очень ровно, счет 2-2. Я болею за седьмой матч. Хочется увидеть побольше хоккея»
Леонид Вайсфельд хочет, чтобы в серии «Металлурга» с «Автомобилистом» было 7 игр.
– Кто все-таки станет вторым финалистом Кубка Гагарина?
– Вот в предыдущей игре «Металлург» вел 0:3, а потом пропустил пять шайб и проиграл. Кто-нибудь мог это предположить?
Счет в серии 2-2, все очень ровно. Я болею за седьмой матч. Хочется увидеть побольше хоккея, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.