Следующий сезон КХЛ стартует 3 сентября матчем за Кубок Открытия

Теги Металлург Мг Локомотив Автомобилист КХЛ Кубок Открытия календарь Хоккей

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября.

Лига определила дату старта следующего чемпионата.

Сезон-2024/25 стартует 3 сентября игрой за Кубок Открытия. В этом матче сыграют «Локомотив» и другой финалист текущего сезона, который определится в полуфинальной серии между «Металлургом» и «Автомобилистом» (2-2).

Клубом-хозяином первого матча сезона станет обладатель Кубка Гагарина-2024.

Полная структура и сроки проведения Фонбет Чемпионата КХЛ-2024/25 будут объявлены позднее.

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8 комментариев
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Сколько игр в регулярке? Огласите весь список, пожалуйста.
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вторник. как то не празднично . почему не пятница- воскресенье??
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Ответ ДнепрЧемпион1983
зачем так далеко заглядывать? лучше обьявите когда финал кубка гагарина стартует
Так пусть закончится полуфинал сначала
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Кубок открытия должны разыгрывать обладатель КГ и победитель регулярки. Так справедливее.
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Надеюсь сделают матчей 70 в регулярке.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Сколько игр в регулярке? Огласите весь список, пожалуйста.
В следующем сезоне вроде тоже количество игр остаётся, 68
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Ответ Shaiba Bash
Так пусть закончится полуфинал сначала
а что мешает написать напрмер если пфинал заканчивается 13 то финал стартует 17 а если 15 то 18? в чем проблема? людям надо планировать жизнь хотя бы за неделю а не за день. тем кто на диванах им конечно пофиг а тем кто планирует ехать - нет. минусы умиляют под моим сообщением - почему???
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