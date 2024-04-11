Следующий сезон КХЛ стартует 3 сентября матчем за Кубок Открытия

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября.

Лига определила дату старта следующего чемпионата.

Сезон-2024/25 стартует 3 сентября игрой за . В этом матче сыграют « » и другой финалист текущего сезона, который определится в полуфинальной серии между « » и « » (2-2).

Клубом-хозяином первого матча сезона станет обладатель Кубка Гагарина-2024.

Полная структура и сроки проведения Фонбет Чемпионата КХЛ-2024/25 будут объявлены позднее.