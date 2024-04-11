Следующий сезон КХЛ стартует 3 сентября матчем за Кубок Открытия
Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября.
Лига определила дату старта следующего чемпионата.
Сезон-2024/25 стартует 3 сентября игрой за Кубок Открытия. В этом матче сыграют «Локомотив» и другой финалист текущего сезона, который определится в полуфинальной серии между «Металлургом» и «Автомобилистом» (2-2).
Клубом-хозяином первого матча сезона станет обладатель Кубка Гагарина-2024.
Полная структура и сроки проведения Фонбет Чемпионата КХЛ-2024/25 будут объявлены позднее.