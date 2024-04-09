Терещенко о лимите: «Я бы вообще убрал, белорусы уже с нами на равных играют. Почему не подписывать хороших легионеров, которые будут учить молодежь? Должна быть конкуренция»

Теги Алексей Терещенко Сборная Беларуси по хоккею КХЛ лимит на легионеров Спорт-Экспресс Хоккей

Алексей Терещенко против возвращения прежнего лимита на легионеров в КХЛ.

В сезоне-2023/24 клубы Фонбет Чемпионата КХЛ могут заявлять на матч только трех легионеров. Ранее действовал лимит в пять иностранцев.

Появилась информация о том, что в КХЛ вернут лимит в пять легионеров в следующем сезоне.

«Я бы вообще убрал лимит. Все дело в руководителях клубов и в том, кого они хотят подписывать. Почему бы не подписывать хороших легионеров, которые будут учить молодежь и давать уровень нашей лиге?

Должна быть конкуренция. Но на сегодняшний день ее нет. Мы не можем определить, каков уровень нашего хоккея сейчас.

Белорусы уже играют с нами на равных. Но уровень лиги должен повышаться, и должен быть спрос на молодых игроков», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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5 комментариев
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Все адекватные это понимают, но лимит нужен ФХР как имитация работы. Иначе, им придëтся реально работать на развитие хоккея(а это сложно и не будет много инфоповодов)
+3
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+3
Ответ Иван Буренков
Все адекватные это понимают, но лимит нужен ФХР как имитация работы. Иначе, им придëтся реально работать на развитие хоккея(а это сложно и не будет много инфоповодов)
ФХР вообще в лигу лезть не должно, а детьми заниматься
+3
0
+3
Аминь.
+1
0
+1
Если отменить лимит на легионеров ,то часть сегодняшних российских кхловцев переберутся в ВХЛ и МХЛ, уровень поднимется везде
+1
0
+1
Должны играть классные хоккеисты
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