Владимир Юрзинов-младший о лидерстве «Куньлуня»: «Неожиданности нет. Многое зависит, с кем они играли. Может быть и фактор удачи»

Теги Владимир Юрзинов-младший КХЛ Куньлунь Ред Стар Хоккей

Владимир Юрзинов-младший оценил лидерство «Куньлуня» в Фонбет чемпионате КХЛ.

На старте сезона «драконы» обыграли «Спартак» (4:3), «Сочи» (3:0) и минское «Динамо» (4:3).

«Никакой неожиданности в лидерстве «Куньлуня» для меня нет. Сыграли-то всего три тура. Посмотрим, что будет через месяц. Тут от команд многое зависит, с кем они играли. У кого-то больше нагрузок было, а хоккеисты «Куньлуня» были посвежее. После десятого тура команды подравняются по готовности, кому-то надо больше времени сыграться.

Сейчас может быть и фактор удачи на стороне китайской команды. Кто-то старается на старте сезона набрать очки, перед другими задача — вкатиться в сезон и уже выйти на длинную гонку», — сказал экс-тренер клубов КХЛ.

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