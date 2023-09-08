Владимир Юрзинов-младший о лидерстве «Куньлуня»: «Неожиданности нет. Многое зависит, с кем они играли. Может быть и фактор удачи»

Владимир Юрзинов-младший оценил лидерство «Куньлуня» в Фонбет чемпионате КХЛ.

На старте сезона «драконы» обыграли «Спартак» (4:3), «Сочи» (3:0) и минское «Динамо» (4:3).

«Никакой неожиданности в лидерстве « » для меня нет. Сыграли-то всего три тура. Посмотрим, что будет через месяц. Тут от команд многое зависит, с кем они играли. У кого-то больше нагрузок было, а хоккеисты «Куньлуня» были посвежее. После десятого тура команды подравняются по готовности, кому-то надо больше времени сыграться.

Сейчас может быть и фактор удачи на стороне китайской команды. Кто-то старается на старте сезона набрать очки, перед другими задача — вкатиться в сезон и уже выйти на длинную гонку», — сказал экс-тренер клубов .