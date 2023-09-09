Юрзинов-младший о настрое лидеров на аутсайдеров: «У «Ак Барса» с «Сочи» произошел сбой. Мотивацией могут быть санкции. Кто-то из ведущих игроков вылетит из основы»

Владимир Юрзинов-младший высказался о настрое лидеров на аутсайдеров.

«Как настраивать лидеров против аутсайдеров? Разные пути есть. Дополнительной мотивацией могут быть штрафные санкции.

Кто-то из ведущих хоккеистов может вылететь из основного состава. Когда в команде много новых и топовых игроков, нужно время, чтобы не было сбоев.

У « » этот сбой произошел в игре с « ». Команда быстро должна прийти в себя. У Казани и в прошлом году хватало провалов.

Терять очки с аутсайдерами нельзя, все-таки двух очков потом можно недосчитаться», – сказал бывший тренер клубов .