Юрзинов-младший о настрое лидеров на аутсайдеров: «У «Ак Барса» с «Сочи» произошел сбой. Мотивацией могут быть санкции. Кто-то из ведущих игроков вылетит из основы»

Теги Ак Барс Владимир Юрзинов-младший КХЛ Сочи Хоккей

Владимир Юрзинов-младший высказался о настрое лидеров на аутсайдеров.

«Как настраивать лидеров против аутсайдеров? Разные пути есть. Дополнительной мотивацией могут быть штрафные санкции.

Кто-то из ведущих хоккеистов может вылететь из основного состава. Когда в команде много новых и топовых игроков, нужно время, чтобы не было сбоев.

У «Ак Барса» этот сбой произошел в игре с «Сочи». Команда быстро должна прийти в себя. У Казани и в прошлом году хватало провалов.

Терять очки с аутсайдерами нельзя, все-таки двух очков потом можно недосчитаться», – сказал бывший тренер клубов КХЛ

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1 комментарий

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Волк16
не уверен в Яшкине и Шипе никогда, особенно в войнове днище! это ненадёжные миллиардеры
+4
0
+4
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