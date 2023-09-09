Юрзинов-младший о настрое лидеров на аутсайдеров: «У «Ак Барса» с «Сочи» произошел сбой. Мотивацией могут быть санкции. Кто-то из ведущих игроков вылетит из основы»
Владимир Юрзинов-младший высказался о настрое лидеров на аутсайдеров.
«Как настраивать лидеров против аутсайдеров? Разные пути есть. Дополнительной мотивацией могут быть штрафные санкции.
Кто-то из ведущих хоккеистов может вылететь из основного состава. Когда в команде много новых и топовых игроков, нужно время, чтобы не было сбоев.
У «Ак Барса» этот сбой произошел в игре с «Сочи». Команда быстро должна прийти в себя. У Казани и в прошлом году хватало провалов.
Терять очки с аутсайдерами нельзя, все-таки двух очков потом можно недосчитаться», – сказал бывший тренер клубов КХЛ.
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