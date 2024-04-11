Новиков о Мэттьюсе: «Одна из звезд мирового хоккея. За движением вверх стоит огромный труд, воля к победе. Если этих качеств нет, никакой талант не заиграет даже на балалайке»

Теги Торонто НХЛ Юрий Новиков Остон Мэттьюс Хоккей

Юрий Новиков оценил выступление форварда «Торонто» Остона Мэттьюса.

Нападающий набрал 2 (1+1) балла в матче против «Нью-Джерси» (5:2) и побил рекорд Александра Овечкина по голам за сезон НХЛ для XXI века (66).

«Я с уважением отношусь ко всем ребятам, которые играют в НХЛ. Мэттьюс – одна из звезд мирового хоккея.

За любым движением вверх стоит огромный труд, железный характер и воля к победе и результату. Если этих качеств нет, то никакой талант не заиграет даже на балалайке, потому что для этого нужно каждый день сидеть и брынчать.

Мэттьюс достоин уважения, это лицо «Торонто». Этот клуб является одним из основоположников НХЛ. Иногда у «Торонто» дела идут не так, как хотелось бы, поэтому эти шайбы даются ему с огромнейшим трудом», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

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