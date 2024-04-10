Стэмкос набрал 3+1 с «Коламбусом». У него 13 матчей с 3+ шайбами – делит 3-е место среди действующих игроков

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Стивен Стэмкос набрал 3+1 в игре с «Коламбусом».

Капитан «Тампы» сделал хет-трик и прибавил результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Блю Джекетс» (5:2). Его признали первой звездой встречи. 

На счету 34-летнего канадца стало 77 (39+38) очков в 75 играх в текущем сезоне. В последних 6 матчах – 12 (10+2) баллов. 

За карьеру в рамках регулярок в активе Стэмкоса 1133 (554+579) очка в 1078 играх. 

Матч с 3+ шайбами стал для него 13-м за карьеру. Среди действующих игроков их больше у Александра Овечкина («Вашингтон», 30) и Давида Пастрняка («Бостон», 17). Столько же – у Сидни Кросби («Питтсбург»), Евгения Малкина («Питтсбург») и Остона Мэттьюса («Торонто»). 

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