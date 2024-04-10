Стэмкос набрал 3+1 с «Коламбусом». У него 13 матчей с 3+ шайбами – делит 3-е место среди действующих игроков

Стивен Стэмкос набрал 3+1 в игре с «Коламбусом».

Капитан « » сделал хет-трик и прибавил результативную передачу в игре регулярного чемпионата с «Блю Джекетс» (5:2). Его признали первой звездой встречи.

На счету 34-летнего канадца стало 77 (39+38) очков в 75 играх в текущем сезоне. В последних 6 матчах – 12 (10+2) баллов.

За карьеру в рамках регулярок в активе 1133 (554+579) очка в 1078 играх.

Матч с 3+ шайбами стал для него 13-м за карьеру. Среди действующих игроков их больше у («Вашингтон», 30) и («Бостон», 17). Столько же – у Сидни Кросби («Питтсбург»), Евгения Малкина («Питтсбург») и Остона Мэттьюса («Торонто»).