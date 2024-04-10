Мэттьюс о том, что побил рекорд Овечкина: «Большая честь, что мое имя стоит рядом с ним. Трудно переоценить все, чего он добился»

Остон Мэттьюс высказался о том, что превзошел рекорд Овечкина по голам за сезон НХЛ.

Форвард «Торонто» набрал 2 (1+1) балла за результативность в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (5:2) и побил рекорд Овечкина по голам за сезон для XXI века (66).

«Это круто [побить рекорд ]. Он тот, кто он есть, и трудно переоценить все, что он сделал для игры и чего добился. Большая честь, что мое имя стоит рядом с ним.

Я считаю, что когда ты слишком много думаешь об этом и слишком сильно этого хочешь [забить 70 голов в сезоне], все может пойти не так, как ты планируешь.

Очевидно, что ты хочешь убедиться в том, что и индивидуально, и в составе команды ты все делаешь правильно на льду, что в итоге приведет к успеху в плей-офф Кубка Стэнли», – сказал нападающий « ».