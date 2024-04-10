Мэттьюс о том, что побил рекорд Овечкина: «Большая честь, что мое имя стоит рядом с ним. Трудно переоценить все, чего он добился»

Теги Торонто Вашингтон Александр Овечкин НХЛ рекорды Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс высказался о том, что превзошел рекорд Овечкина по голам за сезон НХЛ.

Форвард «Торонто» набрал 2 (1+1) балла за результативность в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (5:2) и побил рекорд Овечкина по голам за сезон НХЛ для XXI века (66).

«Это круто [побить рекорд Овечкина]. Он тот, кто он есть, и трудно переоценить все, что он сделал для игры и чего добился. Большая честь, что мое имя стоит рядом с ним.

Я считаю, что когда ты слишком много думаешь об этом и слишком сильно этого хочешь [забить 70 голов в сезоне], все может пойти не так, как ты планируешь.

Очевидно, что ты хочешь убедиться в том, что и индивидуально, и в составе команды ты все делаешь правильно на льду, что в итоге приведет к успеху в плей-офф Кубка Стэнли», – сказал нападающий «Торонто». 

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7 комментариев
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нам то не рассказывай,надо лишь стоять в левом круге вбрасывания....)
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Ответ e1ther - e1ther
нам то не рассказывай,надо лишь стоять в левом круге вбрасывания....)
не, маловвто буит 😬еще надо бросать а-ля Ови🤣✌️😬
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Ответ e1ther - e1ther
нам то не рассказывай,надо лишь стоять в левом круге вбрасывания....)
пока Ови стоял в левом круге, кто-то за него еще нахитовал дай боже
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Ответ e1ther - e1ther
нам то не рассказывай,надо лишь стоять в левом круге вбрасывания....)
Мекс намного умнее всех 2 местных фонаток торонты
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