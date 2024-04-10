Терещенко о возможном уходе Радулова из «Ак Барса»: «Большой мастер, впишется в любую московскую команду. В плане физических кондиций и отношения к делу Саша молодым точно не уступает»

Теги Ак Барс Алексей Терещенко Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Алексей Терещенко высказался о возможном уходе Александра Радулова из «Ак Барса».

Ранее сообщалось, что 37-летний форвард хочет играть в Москве и, вероятнее всего, не продлит контракт с казанским клубом.

В завершившемся регулярном чемпионате Александр Радулов провел 58 матчей и набрал 40 (16+24) очков. В плей-офф на его счету 4 матча и 4 (1+3) очка.

«Радулов впишется в игру любой московской команды. Он большой мастер, поэтому не сомневаюсь в том, что он может принести пользу всем столичным клубам.

Каждый игрок, неважно какого возраста, должен уметь переключаться на требования, которые предъявляются в той или иной команде. У Радулова таких проблем точно не будет.

На возраст Александра точно не стоит обращать внимания. Если должным образом за собой следить, правильно готовить себя, то я не вижу проблем в том, что 37-летний Радулов может продолжать выступать на высоком уровне.

Если информация правдива, то сейчас главное – чего хотят и что могут предложить московские клубы. В плане функционального состояния, физических кондиций и в вопросе отношения к делу Саша молодым точно не уступает, он в форме», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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3 комментария
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По возрасту уже не впишется.
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А какой московской команде он нужен с его запросами по з/п?..

Тут скорее нужно смотреть в сторону Авто и Амура. ;)
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Автомобилисту точно он не нужен, столько грязи вокруг его.
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