Алексей Терещенко: «Не вижу, за что «Трактор» может зацепиться. «Локомотив» полностью контролирует игру и серию»

Теги Локомотив Трактор Алексей Терещенко Игорь Никитин Алексей Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Алексей Терещенко высказался о серии между «Локомотивом» и «Трактором».

Челябинский клуб уступил ярославцам со счетом 1:2 в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина.

На данный момент «Локомотив» ведет в серии со счетом 3-0.

– В этой серии вряд ли что-то поменяется. Вчера игра в исполнении «Трактора» была слабой. Только последние пять минут Челябинск провел сильно. Но, опять же, у «Локомотива» было удаление, оно привело к голу.

Не вижу, за что «Трактор» может зацепиться. Ярославль полностью контролирует игру и серию в целом.

– Можно ли сказать, что Никитин переигрывает Заварухина?

– Правильнее сказать, что «Локомотив» переигрывает «Трактор». Играют две команды, их надо оценивать в совокупности – тренерский штаб и хоккеистов, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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1 комментарий
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Ну пусть и не "цепляется ", если не за что и пусть Локомотив катит в финал !
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