Алексей Терещенко: «Не вижу, за что «Трактор» может зацепиться. «Локомотив» полностью контролирует игру и серию»
Алексей Терещенко высказался о серии между «Локомотивом» и «Трактором».
Челябинский клуб уступил ярославцам со счетом 1:2 в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина.
На данный момент «Локомотив» ведет в серии со счетом 3-0.
– В этой серии вряд ли что-то поменяется. Вчера игра в исполнении «Трактора» была слабой. Только последние пять минут Челябинск провел сильно. Но, опять же, у «Локомотива» было удаление, оно привело к голу.
Не вижу, за что «Трактор» может зацепиться. Ярославль полностью контролирует игру и серию в целом.
– Можно ли сказать, что Никитин переигрывает Заварухина?
– Правильнее сказать, что «Локомотив» переигрывает «Трактор». Играют две команды, их надо оценивать в совокупности – тренерский штаб и хоккеистов, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.