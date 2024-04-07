Алексей Терещенко: «Не вижу, за что «Трактор» может зацепиться. «Локомотив» полностью контролирует игру и серию»

Алексей Терещенко высказался о серии между «Локомотивом» и «Трактором».

Челябинский клуб уступил ярославцам со счетом 1:2 в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина.

На данный момент «Локомотив» ведет в серии со счетом 3-0.

– В этой серии вряд ли что-то поменяется. Вчера игра в исполнении « » была слабой. Только последние пять минут Челябинск провел сильно. Но, опять же, у « » было удаление, оно привело к голу.

Не вижу, за что «Трактор» может зацепиться. Ярославль полностью контролирует игру и серию в целом.

– Можно ли сказать, что переигрывает ?

– Правильнее сказать, что «Локомотив» переигрывает «Трактор». Играют две команды, их надо оценивать в совокупности – тренерский штаб и хоккеистов, – сказал трехкратный чемпион мира .