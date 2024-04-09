Вайсфельд о письме СКА в КХЛ: «Это ненормально. Если комментатор плохой, руководство канала его снимает. Юртаев – один из лучших на «Матч ТВ»
Леонид Вайсфельд высказался о том, что СКА недоволен работой комментаторов.
Клуб отправил письмо в КХЛ с просьбой обратить внимание на предвзятость к клубу.
«Слово обидно здесь не подходит. На кого мне обижаться? Но, мне кажется, это ненормально. История простая: если комментатор плохой, то руководство канала его снимает с работы. Считаю, Юртаев – это один из лучших комментаторов на «Матч ТВ».
Надо задавать вопрос СКА, а не мне. В свое время я комментировал, и Омску тоже что-то не понравилось, якобы я как-то не так комментировал. Но я старался быть максимально нейтральным. Так что здесь – больше эмоции», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ, комментатор Леонид Вайсфельд.
СКА недоволен пресс-службой КХЛ и предвзятостью комментаторов КХЛ ТВ. Клуб отправил письмо Морозову и Тимченко по просьбе ветеранов хоккея («Чемпионат»)
А знаете, чем это кончится? Они опять вылетят, и это будет прекрасно!