Вайсфельд о письме СКА в КХЛ: «Это ненормально. Если комментатор плохой, руководство канала его снимает. Юртаев – один из лучших на «Матч ТВ» 

Теги СКА Леонид Вайсфельд телевидение КХЛ КХЛ ТВ Андрей Юртаев Матч ТВ Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о том, что СКА недоволен работой комментаторов.

Клуб отправил письмо в КХЛ с просьбой обратить внимание на предвзятость к клубу.

«Слово обидно здесь не подходит. На кого мне обижаться? Но, мне кажется, это ненормально. История простая: если комментатор плохой, то руководство канала его снимает с работы. Считаю, Юртаев – это один из лучших комментаторов на «Матч ТВ». 

Надо задавать вопрос СКА, а не мне. В свое время я комментировал, и Омску тоже что-то не понравилось, якобы я как-то не так комментировал. Но я старался быть максимально нейтральным. Так что здесь – больше эмоции», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ, комментатор Леонид Вайсфельд.

СКА недоволен пресс-службой КХЛ и предвзятостью комментаторов КХЛ ТВ. Клуб отправил письмо Морозову и Тимченко по просьбе ветеранов хоккея («Чемпионат»)

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18 комментариев
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Все еще пожалеют, что СКА рано вылетел: судьи, комментаторы, журналисты, болельщики других клубов! Эти "профессионалы" наделают разных судейских комитетов, приведут правильных комментаторов, заставят переигрывать матчи, которые они проиграли, введут для себя свой потолок зарплат, опять перед и во время сезона будут рандомно забирать игроков из других команд...

А знаете, чем это кончится? Они опять вылетят, и это будет прекрасно!
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вот так кому то несколько лет назад не понравился комментатор Ткачев. я его больше нигде не слышал, хотя честно говоря на мой взгляд и комментил хорошо и в целом в хоккее разбирается
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Юртаев классный коментатор, уберите лучше Мосалева с Васятиным.
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Ну ненормально, подумаешь. Но фоне всего остального в СКА при Ротенберге, это очередное письмецо с подачи "ветеранов" смотрится даже банально.
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Ответ Евгений Мешков
вот так кому то несколько лет назад не понравился комментатор Ткачев. я его больше нигде не слышал, хотя честно говоря на мой взгляд и комментил хорошо и в целом в хоккее разбирается
На Viju комментирует вроде
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Ответ Александр Коваль
Юртаев классный коментатор, уберите лучше Мосалева с Васятиным.
Когда комментировал Мосалев, я смотрела матч без звука
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СКА вечно чем-то недоволен. То судьи неправильно судят, то комментатор не тот. Орлова пусть позовут, если нужен фанат питерских клубов. Он за СКА будет топить не хуже чем за Зенит.
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Ох и г нида этот Ротенберг
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С приходом Ротенберга, в Питере с ума сошли....ну так позорится не красиво((
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Да СКА прогнило с ног до головы. Достаточно посмотреть на лица Медведева и РР.
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А помнит кто нибудь этого товарища их МХЛ, который всё время про какие-то "пассатижи" орёт? Он помоему Авто коментирует. А самый ужасный тип из "Стальных Лисов", он просто статистику с листка читает, на лёд вообще не смотрит
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Ответ Турбомарсоход
СКА вечно чем-то недоволен. То судьи неправильно судят, то комментатор не тот. Орлова пусть позовут, если нужен фанат питерских клубов. Он за СКА будет топить не хуже чем за Зенит.
Орлов уже заставлял волейбол без звука смотреть )
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Почему, например, футбольные клубы не жалуются на Орлова? Там вообще сплошной зашквар ... Ах да, это другое.
А там ещё какой-то интилигентишка был Погорелов, по моему. Местный Ургант, сарказмом там сыпал всё время
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