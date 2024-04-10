«Автомобилист» впервые победил, отыграв разницу в три шайбы в матче плей-офф КХЛ. «Металлург» в первый раз упустил преимущество

Теги Ак Барс Металлург Мг Спартак Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

«Автомобилист» впервые отыграл разницу в три шайбы в матче плей-офф КХЛ.

Команда тренера Николая Заварухина уступала 0:3, но победила «Металлург» со счетом 5:3 в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина (2-2).

«Автомобилист» впервые отыграл разницу в три шайбы в матче плей-офф КХЛ. Всего это десятый случай в истории Кубка Гагарина.

Чаще всего данные камбэки удавались «Спартаку» и «Ак Барсу» (по два раза).

Для «Металлурга» это поражение стало первым, а чаще всего преимущество в три шайбы упускало московское «Динамо» (три раза).

Огненный камбэк «Автомобилиста» – с 0:3 на 5:3. Как это было?

5 комментариев
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Красавцы, творят историю!
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Всё когда-то бывает в первый раз спасибо Автомобилисту за игру, эмоции зашкаливали, удачи парни и без травм.
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главное не как начать , а главное как закончить игру. валидола хоть отбавляй. тем интереснее игра смотрится.
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У команды Автомобилиста стальные нервы, благодаря пути, который костяк команды и тренер прошли за прошлые сезоны. И инстинкт убийцы выросший на этой почве. К 7 минуте гореть 3-0, и за 7 секунд до конца забить победную. Очень круто. Все голы Магнитки по делу, все не без мастерства и ума. Но Металлургу не хватает опыта, чтобы подобно Локомотиву дожимать соперника. Это с одной стороны. А с другой, Магнитка всегда играет открыто, и во многом это поражение, издержки такой игровой идеологии. P.s. Силантьев без очков - команда проигрывает. Уже страшно становится. Но Дмитрию удачи, видно, что парень старается.
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Матч огонь!!!Продолжать в том же духе!!!
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