«Автомобилист» впервые победил, отыграв разницу в три шайбы в матче плей-офф КХЛ. «Металлург» в первый раз упустил преимущество
«Автомобилист» впервые отыграл разницу в три шайбы в матче плей-офф КХЛ.
Команда тренера Николая Заварухина уступала 0:3, но победила «Металлург» со счетом 5:3 в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина (2-2).
«Автомобилист» впервые отыграл разницу в три шайбы в матче плей-офф КХЛ. Всего это десятый случай в истории Кубка Гагарина.
Чаще всего данные камбэки удавались «Спартаку» и «Ак Барсу» (по два раза).
Для «Металлурга» это поражение стало первым, а чаще всего преимущество в три шайбы упускало московское «Динамо» (три раза).
Огненный камбэк «Автомобилиста» – с 0:3 на 5:3. Как это было?