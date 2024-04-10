«Автомобилист» впервые победил, отыграв разницу в три шайбы в матче плей-офф КХЛ. «Металлург» в первый раз упустил преимущество

«Автомобилист» впервые отыграл разницу в три шайбы в матче плей-офф КХЛ.

Команда тренера Николая Заварухина уступала 0:3, но победила « » со счетом 5:3 в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина (2-2).

« » впервые отыграл разницу в три шайбы в матче плей-офф . Всего это десятый случай в истории Кубка Гагарина.

Чаще всего данные камбэки удавались « » и « » (по два раза).

Для «Металлурга» это поражение стало первым, а чаще всего преимущество в три шайбы упускало московское «Динамо» (три раза).

Огненный камбэк «Автомобилиста» – с 0:3 на 5:3. Как это было?