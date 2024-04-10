КХЛ о возможном возвращении лимита в 5 легионеров: «Считаем данное число оптимальным. Оно способствует развитию молодых хоккеистов и повышает конкуренцию»

В КХЛ отреагировали на решение ФХР пересмотреть формат лимита на легионеров.

Ранее Федерация хоккея России заявила, что рассмотрит возможность возвращения лимита в 5 легионеров на сезон-2024/25.

«Лига приветствует заявление Федерации хоккея России о возвращении лимита в пять легионеров для российских клубов КХЛ.

Лига считает данное число оптимальным, оно способствует развитию наших молодых хоккеистов и повышает конкуренцию среди всех клубов Фонбет Чемпионата КХЛ», – заявили в пресс-службе лиги.