КХЛ о возможном возвращении лимита в 5 легионеров: «Считаем данное число оптимальным. Оно способствует развитию молодых хоккеистов и повышает конкуренцию»

Теги ФХР КХЛ лимит на легионеров Чемпионат.com Хоккей

В КХЛ отреагировали на решение ФХР пересмотреть формат лимита на легионеров.

Ранее Федерация хоккея России заявила, что рассмотрит возможность возвращения лимита в 5 легионеров на сезон-2024/25.

«Лига приветствует заявление Федерации хоккея России о возвращении лимита в пять легионеров для российских клубов КХЛ.

Лига считает данное число оптимальным, оно способствует развитию наших молодых хоккеистов и повышает конкуренцию среди всех клубов Фонбет Чемпионата КХЛ», – заявили в пресс-службе лиги. 

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4 комментария
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Оптимально - это никакого лимита! Как в НХЛ. А 5 просто лучшее чем 3.
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Ответ Nikolas Polosukhin
Я бы сделал так. 3 лега + 2 лега в возрасте до 23-х лет. Зачем нужны еле ползающие европейцы?
Европейцев не будет в КХЛ в ближайшие годы - не пускают же их. Ждём в массе своей АХЛ-цев.
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Ответ Nikolas Polosukhin
Я бы сделал так. 3 лега + 2 лега в возрасте до 23-х лет. Зачем нужны еле ползающие европейцы?
Много европейцев в этом сезоне в КХЛ?)
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