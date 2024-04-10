«Локо» победил «Чайку» и вышел в финал Кубка Харламова, где встретится со «СКА-1946»

Теги МХЛ Чайка СКА-1946 Локо Кубок Харламова Хоккей

«Локо» вышел в финал Кубка Харламова.

Команда из Ярославля обыграла «Чайку» в шестом матче полуфинальной серии (2:1 ОТ) и обеспечила себе выход в финал плей-офф МХЛ

Дмитрий Ябелов вывел «Локо» вперед на 35-й минуте игры, Андрей Крутов сравнял счет на 58-й минуте. Победный гол в овертайме забил Кирилл Емельянов.

В решающей серии Кубка Харламова ярославцы встретятся со «СКА-1946». Такой финал состоится во второй раз в истории турнира – в сезоне-2017/2018 победу одержал «Локо» (4-2).

Даты проведения финальной серии станут известны позднее. 

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2 комментария
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Кубок Гагарина и Кубок Харламова - что может быть лучше?!!!
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Ответ mr.tswetkov2015
Кубок Гагарина и Кубок Харламова - что может быть лучше?!!!
Это было бы бинго просто! Двойной праздник! Желаю ребятам удачи!
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