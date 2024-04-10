«Локо» победил «Чайку» и вышел в финал Кубка Харламова, где встретится со «СКА-1946»

«Локо» вышел в финал Кубка Харламова.

Команда из Ярославля обыграла «Чайку» в шестом матче полуфинальной серии (2:1 ОТ) и обеспечила себе выход в финал плей-офф .

Дмитрий Ябелов вывел « » вперед на 35-й минуте игры, Андрей Крутов сравнял счет на 58-й минуте. Победный гол в овертайме забил Кирилл Емельянов.

В решающей серии Кубка Харламова ярославцы встретятся со « ». Такой финал состоится во второй раз в истории турнира – в сезоне-2017/2018 победу одержал «Локо» (4-2).

Даты проведения финальной серии станут известны позднее.