«Локо» победил «Чайку» и вышел в финал Кубка Харламова, где встретится со «СКА-1946»
«Локо» вышел в финал Кубка Харламова.
Команда из Ярославля обыграла «Чайку» в шестом матче полуфинальной серии (2:1 ОТ) и обеспечила себе выход в финал плей-офф МХЛ.
Дмитрий Ябелов вывел «Локо» вперед на 35-й минуте игры, Андрей Крутов сравнял счет на 58-й минуте. Победный гол в овертайме забил Кирилл Емельянов.
В решающей серии Кубка Харламова ярославцы встретятся со «СКА-1946». Такой финал состоится во второй раз в истории турнира – в сезоне-2017/2018 победу одержал «Локо» (4-2).
Даты проведения финальной серии станут известны позднее.