«Чайка» и «Белые Медведи» сократили отставание в сериях против «Локо» и СКА-1946 (1-2) в 1/2 финала Кубка Харламова
Продолжаются полуфинальные серии Кубка Харламова.
Сегодня «Белые Медведи» на домашней арене одержали победу над СКА-1946 со счетом 4:1 в третьем матче полуфинала плей-офф МХЛ, сократив отставание в серии – 1-2.
Вчера «Чайка» дома обыграла «Локо» со счетом 4:3 и сократила отставание (1-2) в серии полуфинала Кубка Харламова.
«Локо» выиграл в первом матче со счетом 5:4 ОТ, во втором – 2:1. СКА-1946 победил 4:1 в первом матче, 4:1 – во втором.
Серии продолжаются до четырех побед.