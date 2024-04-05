«Чайка» и «Белые Медведи» сократили отставание в сериях против «Локо» и СКА-1946 (1-2) в 1/2 финала Кубка Харламова

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Продолжаются полуфинальные серии Кубка Харламова.

Сегодня «Белые Медведи» на домашней арене одержали победу над СКА-1946 со счетом 4:1 в третьем матче полуфинала плей-офф МХЛ, сократив отставание в серии – 1-2.

Вчера «Чайка» дома обыграла «Локо» со счетом 4:3 и сократила отставание (1-2) в серии полуфинала Кубка Харламова. 

«Локо» выиграл в первом матче со счетом 5:4 ОТ, во втором – 2:1. СКА-1946 победил 4:1 в первом матче, 4:1 – во втором.

Серии продолжаются до четырех побед.

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1 комментарий
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В молодёжке в этом сезоне всё довольно предсказуемо было. Белые Медведи заняли единственное вакантное место в полуфинале, а так тут Локо и Ска, у которых и так по два-три фарма в лиге, а также прошлогодний победитель.
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