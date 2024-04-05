«Чайка» и «Белые Медведи» сократили отставание в сериях против «Локо» и СКА-1946 (1-2) в 1/2 финала Кубка Харламова

Продолжаются полуфинальные серии Кубка Харламова.

Сегодня « » на домашней арене одержали победу над СКА-1946 со счетом 4:1 в третьем матче полуфинала плей-офф , сократив отставание в серии – 1-2.

Вчера « » дома обыграла «Локо» со счетом 4:3 и сократила отставание (1-2) в серии полуфинала Кубка Харламова.

« » выиграл в первом матче со счетом 5:4 ОТ, во втором – 2:1. победил 4:1 в первом матче, 4:1 – во втором.

Серии продолжаются до четырех побед.