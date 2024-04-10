Кожевников о лимите на легионеров в КХЛ: «То два, то три, то пять. Такое метание мне сильно не нравится»

Теги КХЛ Александр Кожевников лимит на легионеров Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников высказался о возможном смягчении лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее ФХР заявила, что рассмотрит возможность возвращения лимита в 5 легионеров на сезон-2024/25.

«То три, то пять, это должно быть согласовано. Такое метание мне сильно не нравится. Они же с кем‑то об этом договариваются, но меняют свое решение: то два, то три, то пять.

Неправильно это все, такие реформы надо делать до конца регулярного чемпионата. Мне это непонятно, все может поменяться в любой день», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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1 комментарий
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Это ж не количество бутылок)
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