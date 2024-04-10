Потайчук о возможном изменении лимита: «Я бы приглашал в КХЛ очень качественных хоккеистов, которые были бы примером. Как мы учились у наших легенд»

Андрей Потайчук высказался о возможном изменении лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее стало известно, что лига может увеличить разрешенное количество легионеров в клубах с трех до пяти.

«С лимитом в три легионера наши хоккеисты получили шанс проявить себя. С другой стороны, тут зависит, какие иностранные хоккеисты приезжают в КХЛ. Если это качественный игрок, то это плюс. Например, в Швейцарию приглашают легионера с опытом игры в Национальной хоккейной лиге, с определенным количеством матчей там. Легионер приезжает, и номер не отбывает в Швейцарии, он там лучший по статистике и во всем.

Легионер должен быть лидером. Да, лимит в пять человек большой, но я бы в КХЛ приглашал очень качественных хоккеистов, которые бы приносили пользу своим клубам и были бы примером для молодых ребят. Как мы в свое время учились у наших легендарных игроков: как они готовились к играм, как тренировались, как вели себя на льду – брали все самое лучшее. В минувшем регулярном чемпионате многие легионеры были лидерами своих команд.

Если брать « », то легионеры там тянут команду, они лидеры. Возможно, в «Динамо» они ярче играли в гладком чемпионате, чем в Кубке Гагарина. Тот же О’ в плей-офф немного по-другому играл. Тут у каждой команды индивидуально», – сказал бывший тренер команд КХЛ Андрей Потайчук.