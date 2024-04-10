Артюхин стал про-скаутом «Вегаса». Нападающий играл за «Тампу», «Анахайм» и «Атланту» в НХЛ
Евгений Артюхин назначен про-скаутом «Вегас Голден Найтс».
По данным «Спорт-Экспресса», бывший нападающий клубов КХЛ, НХЛ и сборной России Евгений Артюхин назначен про-скаутом «Вегаса».
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ клуб набрал 92 очка в 77 матчах и занимает 8-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции.
Евгений Артюхин выступал за «Тампу», «Анахайм» и «Атланту» в НХЛ. Форвард завершил игровую карьеру в «Нефтехимике» в сезоне-2021/22.