Артюхин стал про-скаутом «Вегаса». Нападающий играл за «Тампу», «Анахайм» и «Атланту» в НХЛ

Евгений Артюхин назначен про-скаутом «Вегас Голден Найтс».

По данным « », бывший нападающий клубов , НХЛ и сборной России Евгений Артюхин назначен про-скаутом « ».

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата клуб набрал 92 очка в 77 матчах и занимает 8-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Евгений Артюхин выступал за «Тампу», «Анахайм» и «Атланту» в НХЛ. Форвард завершил игровую карьеру в «Нефтехимике» в сезоне-2021/22.