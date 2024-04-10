Артюхин стал про-скаутом «Вегаса». Нападающий играл за «Тампу», «Анахайм» и «Атланту» в НХЛ

Теги Евгений Артюхин НХЛ КХЛ Вегас Спорт-Экспресс Хоккей

Евгений Артюхин назначен про-скаутом «Вегас Голден Найтс».

По данным «Спорт-Экспресса», бывший нападающий клубов КХЛ, НХЛ и сборной России Евгений Артюхин назначен про-скаутом «Вегаса».

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ клуб набрал 92 очка в 77 матчах и занимает 8-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Евгений Артюхин выступал за «Тампу», «Анахайм» и «Атланту» в НХЛ. Форвард завершил игровую карьеру в «Нефтехимике» в сезоне-2021/22.

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3 комментария
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с датой новости ошиблись,1.04 уже прошло.. а на кой этот дед вегасу??
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т.е будет зарплату из-за границы получать? иностранный агент типа?
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