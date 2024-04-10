Генменеджер «Трактора» Волков: «После игр с «Локомотивом» осталось неприятное послевкусие. Соперник показал, к каким стандартам нам стремиться. Мы не сделали ничего, чтобы их системность вышла из строя»

Генменеджер «Трактора» прокомментировал серию против «Локомотива» в плей-офф КХЛ.

Челябинская команда проиграла клубу из Ярославля в полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 0-4.

– Какое у вас послевкусие от этого плей-офф?

– Мало приятного так заканчивать сезон, на такой ноте. Ребята молодцы, заслуженно прошли два раунда.

После игр с « » осталось неприятное послевкусие, но соперник показал нам, к каким стандартам нужно стремиться. Они были лучше физически готовы, выигрывали все стыки и борьбу. У нас ничего не получилось, от слова совсем.

– Спортивный директор «Авангарда» Евгений Забуга сказал, что игроки «Локомотива» – это сверхлюди. А какое у вас сложилось впечатление?

– Я бы не стал бросаться такими громкими словами. Скорее отметил бы тренерский штаб «Локомотива» и отталкивался бы от нашей игры. Мы сами не сделали ничего, чтобы соперник задергался, и их системность вышла из строя. Это не их заслуга, а наша вина, что ничего не смогли предложить.

– Видите ли вы «Локомотив» чемпионом?

– У них хорошие шансы. Я бы хотел пожелать Игорю Никитину, Дмитрию Юшкевичу и , чтобы ту работу, которую они проделали, удалось монетизировать в медали, – сказал генеральный менеджер « » .