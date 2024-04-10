Генменеджер «Трактора» Волков: «После игр с «Локомотивом» осталось неприятное послевкусие. Соперник показал, к каким стандартам нам стремиться. Мы не сделали ничего, чтобы их системность вышла из строя»

Теги Локомотив Трактор Игорь Никитин Рашит Давыдов Дмитрий Юшкевич Алексей Волков КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Генменеджер «Трактора» прокомментировал серию против «Локомотива» в плей-офф КХЛ.

Челябинская команда проиграла клубу из Ярославля в полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 0-4. 

– Какое у вас послевкусие от этого плей-офф?

– Мало приятного так заканчивать сезон, на такой ноте. Ребята молодцы, заслуженно прошли два раунда.

После игр с «Локомотивом» осталось неприятное послевкусие, но соперник показал нам, к каким стандартам нужно стремиться. Они были лучше физически готовы, выигрывали все стыки и борьбу. У нас ничего не получилось, от слова совсем. 

– Спортивный директор «Авангарда» Евгений Забуга сказал, что игроки «Локомотива» – это сверхлюди. А какое у вас сложилось впечатление?

– Я бы не стал бросаться такими громкими словами. Скорее отметил бы тренерский штаб «Локомотива» и отталкивался бы от нашей игры. Мы сами не сделали ничего, чтобы соперник задергался, и их системность вышла из строя. Это не их заслуга, а наша вина, что ничего не смогли предложить.

– Видите ли вы «Локомотив» чемпионом?

– У них хорошие шансы. Я бы хотел пожелать Игорю Никитину, Дмитрию Юшкевичу и Рашиту Давыдову, чтобы ту работу, которую они проделали, удалось монетизировать в медали, – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

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Игорь Никитин - замечательный!
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