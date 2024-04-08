Никитин о 3:0 с «Трактором»: «Мы не очень хороший матч провели. Соперник доставил нам много проблем. Это опыт, который мы проходим» 

Игорь Никитин подвел итоги серии плей-офф с «Трактором» (4-0).

«Локомотив» обыграл челябинскую команду (3:0) в четвертом матче серии и вышел в финал Кубка Гагарина-2024.

– Серия с «Авангардом» была из семи матчей, c « » потратили четыре игры. Почему серия с Челябинском получилась проще?

– Не скажу, что я давно в хоккее. Скажу, что триггерные точки влияют на серию как в одну, так и в другую сторону. К этому должна быть готова команда. После психологической закалки с Омском мы были готовы к этим точкам и воспользовались этим.

– В третьем периоде «Локомотив» сбавил скорости. Экономили силы на финал?

– Нет (смеется). Точно не экономили. Психологию никуда не денешь. Не скажу, что мы доигрывали матч, я парней понимаю. Многие из них впервые на этой стадии. Это практический опыт.

Хорошо, что есть ребята, которые знают и умеют в этих ситуациях играть. Для этого и есть команда, где взрослые должны помогать молодежи.

– Согласны ли вы, что сегодняшний матч был для «Локомотива» самым легким в серии?

– Статистика покажет, что мы не очень хороший матч провели. Сегодня мы много бросков соперника заблокировали. Это тоже важный компонент, который, как и забитые голы, влияет на результат.

Нужно отдать уважение «Трактору». Сегодня они очень солидно провели эту игру. Они доставили нам очень много проблем. Это опыт, который мы проходим.

– Буквально несколько лет назад большинство ваших игроков выигрывали Кубок Харламова. Теперь эти ребята выходят в свой первый взрослый финал Кубка Гагарина. Вера в своих воспитанников дает результат?

– У кого нет прошлого, у того нет будущего. Челябинск и Ярославль как раз отличаются этим. Еще в сборной, когда я работал, мы считали, что было 11 воспитанников челябинского хоккея в команде. Это здорово. Фундамент должен быть обязательно.

– Следите за противоположным полуфиналом? С кем из команд хотели бы сыграть в финале?

– Соперников точно не выбирают. Мы ни за кого не собираемся переживать. Счет в серии только знаю.

– Директор «Авангарда» назвал вашу команду сверхлюдьми. Как вы относитесь к тому, что вас называют роботами?

– По-разному нас называют. Нам главное двигаться дальше по лестнице. Мы уже никого не стесняемся, ребята обрели свою идентичность, – сказал главный тренер « » .