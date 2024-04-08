Никитин о Шалунове: «Понимали, что делает Челябинск. Это такой психологический тест. Я рад, что Макс и команда прошли его»
Игорь Никитин высказался о ситуации вокруг Максима Шалунова.
Основной голкипер «Трактора» Зак Фукале получил травму в первой игре серии плей-офф после столкновения с форвардом «Локомотива».
На пресс-конференции после второго матча серии тренер челябинцев Алексей Заварухин заявил, что Максим Шалунов должен бояться, когда приедет в Челябинск.
«Локомотив» выиграл серию с «Трактором» со счетом 4-0.
– Как вам удалось сберечь Максима Шалунова от внимания прессы?
– Мы понимали, что делает Челябинск. Для чего это делается. Это такой же психологический тест, который нужно пройти.
Я рад, что Макс и команда прошли его, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
Шалунов о словах Заварухина: «Понимаю, что он хотел сделать, где-то психологически воздействовать, но не подействовало. Результат серии говорит сам за себя»