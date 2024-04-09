Кожевников о «Локомотиве»: «Мне команда не нравится, игра незрелищная. Но результат мы видим, они молодцы. Хорошие контратаки, душат прилично»

Теги Локомотив Трактор Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Зак Фукале Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников заявил, что ему не нравится игра «Локомотива».

Ярославский клуб вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв «Трактор» в полуфинальной серии (4-0, 3:0 в четвертом матче). 

«Для меня было понятно, что не будет Фукале у «Трактора» – не будет побед. Фукале здорово отыграл плей‑офф, должен был играть до конца, но получил травму. Для «Трактора» Фукале оказался ключевым игроком, он просто чудеса творил.

Что касается «Локомотива», они достойно вышли в финал. Команда у них сбитая, тренер грамотный, опытный, выигрывал Кубок Гагарина. Умеет работать, создавать команду.

Мне лично не нравится «Локомотив», игра у них незрелищная, это мое сугубо личное мнение. Но результат‑то мы видим. Они молодцы, в финале, у них хорошие контратаки, душат прилично», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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15 комментариев
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Мне Кожевников не нравится: много фигни по пьяне несёт, но спортс устраивает)
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А предполагось, что Фукале еще и голы будет забивать? Ну как бээ 5 голов за 4 матча это не совсем то. Че все в Фукале то уперлись. Локомотив тебе не нравится? Так мы знаем, что ты больше водочку любишь. Иди проспись. Локомотив на данный момент самая результативная команда и плей офф и всей четверки полуфиналистов. Но такие как ты все равно будут твердить про неинтересный хоккей.
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+6
А кто вообще Кожевникову нравится? СКА со своим тупым навалом и РР с нулём титулов? Тогда все ясно.
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+5
Сказал Кожевников и пошел на распродажу в КБ
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кому нравится сам Кожевников?))
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А кто-то заставляет смотреть что ли?
Главное болельщикам нравится!
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мне кто-нибудь может объяснить природу этого самовоспроизводящегося мифа - в чём конкретно незрелищность игры Локомотива?
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Локомотив не самовар блестящий чтоб всем нравиться . а играют они как бразильцы в футболе. По тому же принципу. Так и ЦСКА играла . видно руку тренера.
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Типа у Трактора игра зрелищная ? В ПО важен результат, а не как...
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Мнение у него может и "сугубо личное", но есть ощущение, что играй в такой мудрый и выверенный хоккей любой московский клуб (или ска), Кожева пел бы про красоту и идеальный хоккей.
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Ответ Ярославец75
А предполагось, что Фукале еще и голы будет забивать? Ну как бээ 5 голов за 4 матча это не совсем то. Че все в Фукале то уперлись. Локомотив тебе не нравится? Так мы знаем, что ты больше водочку любишь. Иди проспись. Локомотив на данный момент самая результативная команда и плей офф и всей четверки полуфиналистов. Но такие как ты все равно будут твердить про неинтересный хоккей.
Логично, Локомотив пока и провел больше всех игр в плей офф)
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Ответ Вячеслав Лобачев
Логично, Локомотив пока и провел больше всех игр в плей офф)
Магнитка на игру меньше сыграла, если они сегодня отгрузят 8 шайб Автомобилисту, тогда ваше замечание будет справедливо)
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Ответ Б.И.С.
мне кто-нибудь может объяснить природу этого самовоспроизводящегося мифа - в чём конкретно незрелищность игры Локомотива?
Нет бестолковой беготни, только так некоторым видится "зрелищность" . теже ска носятся как угорелый после "кашки"
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Ответ Б.И.С.
мне кто-нибудь может объяснить природу этого самовоспроизводящегося мифа - в чём конкретно незрелищность игры Локомотива?
Вот я тоже этого не понимаю. Команда больше всех забила в ПО, реализация большинства, да и в целом реализация бросков в топ3, в каждом матче, за редким исключением, Локомотив перебрасывает своего соперника. Скорее всего это журналистский штамп, чтобы протолкнуть идею, что ЦСКА СКА идеальный финал и самые интересные серии. Шариковы обрадовались бесплатному посещению хоккея и пишут "свое экспертное мнение". Как писал Булгаков : не читайте советских газет, особенно до обеда.
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Ответ Б.И.С.
мне кто-нибудь может объяснить природу этого самовоспроизводящегося мифа - в чём конкретно незрелищность игры Локомотива?
Не дают вальяжно ездить по своей зоне и мало пропускают.
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