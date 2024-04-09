Кожевников о «Локомотиве»: «Мне команда не нравится, игра незрелищная. Но результат мы видим, они молодцы. Хорошие контратаки, душат прилично»

Александр Кожевников заявил, что ему не нравится игра «Локомотива».

Ярославский клуб вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв « » в полуфинальной серии (4-0, 3:0 в четвертом матче).

«Для меня было понятно, что не будет у «Трактора» – не будет побед. Фукале здорово отыграл плей‑офф, должен был играть до конца, но получил травму. Для «Трактора» Фукале оказался ключевым игроком, он просто чудеса творил.

Что касается « », они достойно вышли в финал. Команда у них сбитая, тренер грамотный, опытный, выигрывал . Умеет работать, создавать команду.

Мне лично не нравится «Локомотив», игра у них незрелищная, это мое сугубо личное мнение. Но результат‑то мы видим. Они молодцы, в финале, у них хорошие контратаки, душат прилично», – сказал двукратный олимпийский чемпион.