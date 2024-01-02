Агент Радулова о переговорах с «Ак Барсом»: «Слово отложены – не очень корректное. Мы в диалоге»

Агент Александра Радулов заявил о диалоге с «Ак Барсом» по новому контракту.

«Что касается переговоров по новому контракту с « », то могу сказать следующее: слово отложены – не очень корректное.

Мы в диалоге. Давайте посмотрим, как сложится регулярный чемпионат КХЛ и плей-офф», – сказал представитель хоккеиста .

Действующее соглашение хоккеиста с клубом рассчитано до 30 апреля 2024 года.

Александр Радулов набрал 28 (10+18) очков в 39 матчах Фонбет чемпионата .