Агент Радулова о переговорах с «Ак Барсом»: «Слово отложены – не очень корректное. Мы в диалоге»
Агент Александра Радулов заявил о диалоге с «Ак Барсом» по новому контракту.
«Что касается переговоров по новому контракту Александра Радулова с «Ак Барсом», то могу сказать следующее: слово отложены – не очень корректное.
Мы в диалоге. Давайте посмотрим, как сложится регулярный чемпионат КХЛ и плей-офф», – сказал представитель хоккеиста Юрий Николаев.
Действующее соглашение хоккеиста с клубом рассчитано до 30 апреля 2024 года.
Александр Радулов набрал 28 (10+18) очков в 39 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.