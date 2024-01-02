Агент Радулова о переговорах с «Ак Барсом»: «Мы отложили разговор. Не могу сказать, в каком клубе он будет играть. Возможны варианты»
Переговоры «Ак Барса» и Александра Радулова о контракте отложены.
Об этом сообщил представитель хоккеиста Юрий Николаев.
«Пока ничего нет по поводу продления контракта. Мы просто в какой-то определенный момент поговорили о чем-то и пока отложили разговор.
Желание у Радулова играть есть. Он еще будет играть в клубе, но пока, в каком, не могу сказать. Возможны варианты, почему нет.
Но сначала надо посмотреть, как пройдет сезон, а потом делать выводы», – сказал Николаев.
Действующее соглашение хоккеиста с клубом рассчитано до 30 апреля 2024 года.
Александр Радулов набрал 28 (10+18) очков в 39 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.