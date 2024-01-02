Агент Радулова о переговорах с «Ак Барсом»: «Мы отложили разговор. Не могу сказать, в каком клубе он будет играть. Возможны варианты»

Теги Ак Барс Александр Радулов КХЛ Юрий Николаев Спорт-Экспресс Хоккей

Переговоры «Ак Барса» и Александра Радулова о контракте отложены.

Об этом сообщил представитель хоккеиста Юрий Николаев.

«Пока ничего нет по поводу продления контракта. Мы просто в какой-то определенный момент поговорили о чем-то и пока отложили разговор.

Желание у Радулова играть есть. Он еще будет играть в клубе, но пока, в каком, не могу сказать. Возможны варианты, почему нет.

Но сначала надо посмотреть, как пройдет сезон, а потом делать выводы», – сказал Николаев.

Действующее соглашение хоккеиста с клубом рассчитано до 30 апреля 2024 года.

Александр Радулов набрал 28 (10+18) очков в 39 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

2 комментария
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У Радулова отжать гонорары не получится, после сезона уйдет в СЮ или в ЦСКА.И так выражает свое недовольство установкам ЗХБ
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Старый уже, а оценивает себя как будто тот самый молодой Радулов из Салавата, сейчас с потолком менеджеры трезво стараются оценивать хоккеистов, думаю с АК Барса уйдет
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