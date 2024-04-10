Овечкин о 18 сезонах с 30+ шайбами: «Довольно большая цифра. Все благодаря постоянству, здоровью, моим партнерам по звену и по команде»

Александр Овечкин прокомментировал рекорд по количеству сезонов с 30 голами.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» обыграл «Детройт» со счетом 2:1.

Александр Овечкин забросил победную шайбу, ставшую для него 30-й в сезоне. Это 18-й регулярный чемпионат, в котором российский форвард забил 30 и более голов.

38-летний игрок стал единоличным лидером по этому показателю. Ранее он делил первое место с Майком Гартнером – 17 сезонов.

«Это довольно большая цифра. Все благодаря постоянству, здоровью, а также моим партнерам по звену и партнерам по команде, которые находят меня на площадке», – сказал Овечкин.