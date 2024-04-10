Овечкин о 18 сезонах с 30+ шайбами: «Довольно большая цифра. Все благодаря постоянству, здоровью, моим партнерам по звену и по команде»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ рекорды Майк Гартнер Хоккей

Александр Овечкин прокомментировал рекорд по количеству сезонов с 30 голами.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» обыграл «Детройт» со счетом 2:1.

Александр Овечкин забросил победную шайбу, ставшую для него 30-й в сезоне. Это 18-й регулярный чемпионат, в котором российский форвард забил 30 и более голов.

38-летний игрок стал единоличным лидером по этому показателю. Ранее он делил первое место с Майком Гартнером – 17 сезонов.

«Это довольно большая цифра. Все благодаря постоянству, здоровью, а также моим партнерам по звену и партнерам по команде, которые находят меня на площадке», – сказал Овечкин.

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3 комментария
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Шмурнов, а также тарасики с мыколами лицо к осмотру
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Величайший игрок эпохи
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А где же благодарность тому без кого не было бы главной команды.
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