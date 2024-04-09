Каюмов о том, почему не уехал в НХЛ: «Возможность была, но я хотел играть в России. Геополитическая ситуация сыграла свою роль. Я люблю свою страну»

Теги Локомотив Чикаго Игорь Никитин НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Политика Артур Каюмов Хоккей

Артур Каюмов рассказал, почему не уехал в НХЛ.

Нападающий был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ-2016 под 50-м номером.

– Буквально каждый год вас называли потенциальным новичком «Чикаго». Можно ли сказать, что трехлетний контракт с «Локомотивом» – это окончательный отказ от идеи попробовать себя в НХЛ?

– Я думаю, нет. Все зависит только от меня. От того, как я буду играть, как буду стараться. В любом возрасте можно поехать в НХЛ. Я никакую дверь не закрывал.

– Был реальный момент, когда могли уехать в НХЛ? Что перевесило?

– Да, недавно была такая возможность. Но я хотел играть в России, в Ярославле. Геополитическая ситуация сыграла свою роль. Я люблю свою страну.

– Мечта выиграть Кубок Гагарина сидела на подкорке?

– Безусловно! Еще и фактор тренера сыграл свою роль, – заявил нападающий «Локомотива» Артур Каюмов.

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13 комментариев
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При всё уважении к Каюмову ему там ничего не светило. Тут он лидер первое звено, а там 3-4 в лучшем случае или вечный АХЛ.
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Когда в КХЛ имеешь 70 млн в год без бонусов - легко из-за любви к стране не ехать в НХЛ
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Получается, все, кто играет в НХЛ, не любят свою страну?
Сказочный, конечно. Пустая миллионерская голова.
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Конкуренция тут много ниже, вот и всё. Остальное - отмазки.
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Ответ diadiasasha59
Им Америка милей
Нет. Они просто профессионалы и на них не повлиял дуроскоп, который смотришь ты. Это позволило им стать нормальными людьми, уважающими другие нации. Поэтому они и играют в США.
А впрочем тебе не нужно думать об этом. Иди болей за команду Ротенберга.
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В НХЛ бы не затерялся, мастерство и физика у него на уровне. Но рад, что продолжит играть за Локомотив
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
А 47 россиян играющих в НХЛ свою страну не любят?
Не 47, а больше 60. В этом сезоне.
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Ответ Kowalski_
При всё уважении к Каюмову ему там ничего не светило. Тут он лидер первое звено, а там 3-4 в лучшем случае или вечный АХЛ.
В Чикаго спокойно мог заиграть
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Ответ Kowalski_
При всё уважении к Каюмову ему там ничего не светило. Тут он лидер первое звено, а там 3-4 в лучшем случае или вечный АХЛ.
Когда прочитал то подумал это кто-то молодой с последнего драфта. А тут 26. Очень смелое заявление с его стороны что это единственная причина не ехать в нхл.
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А 47 россиян играющих в НХЛ свою страну не любят?
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Молодец, Артур. Мало кто так говорит.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Не 47, а больше 60. В этом сезоне.
В НХЛ 47, остальные в низших лигах.
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