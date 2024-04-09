Каюмов о том, почему не уехал в НХЛ: «Возможность была, но я хотел играть в России. Геополитическая ситуация сыграла свою роль. Я люблю свою страну»
Артур Каюмов рассказал, почему не уехал в НХЛ.
Нападающий был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ-2016 под 50-м номером.
– Буквально каждый год вас называли потенциальным новичком «Чикаго». Можно ли сказать, что трехлетний контракт с «Локомотивом» – это окончательный отказ от идеи попробовать себя в НХЛ?
– Я думаю, нет. Все зависит только от меня. От того, как я буду играть, как буду стараться. В любом возрасте можно поехать в НХЛ. Я никакую дверь не закрывал.
– Был реальный момент, когда могли уехать в НХЛ? Что перевесило?
– Да, недавно была такая возможность. Но я хотел играть в России, в Ярославле. Геополитическая ситуация сыграла свою роль. Я люблю свою страну.
– Мечта выиграть Кубок Гагарина сидела на подкорке?
– Безусловно! Еще и фактор тренера сыграл свою роль, – заявил нападающий «Локомотива» Артур Каюмов.
Сказочный, конечно. Пустая миллионерская голова.
А впрочем тебе не нужно думать об этом. Иди болей за команду Ротенберга.