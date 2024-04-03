«Локомотив» продлил контракт с Каюмовым на 3 года
Артур Каюмов подписал новое соглашение с «Локомотивом» на три сезона.
26-летний нападающий останется в ярославском клубе до конца сезона-2026/27, сообщает пресс-служба КХЛ.
На счету Каюмова 66 матчей в прошедшем регулярном чемпионате за «Локомотив», в которых он набрал 35 (16+19) очков.
В плей-офф форвард сыграл в 13 матчах и набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности «+8».
Артур Каюмов является воспитанником «Локомотива». Игрок провел в составе команды более 400 матчей с учетом плей-офф.
В общем, спасибо Артур, что остаёшься с нами😍