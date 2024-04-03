«Локомотив» продлил контракт с Каюмовым на 3 года

Теги Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Артур Каюмов Хоккей

Артур Каюмов подписал новое соглашение с «Локомотивом» на три сезона.

26-летний нападающий останется в ярославском клубе до конца сезона-2026/27, сообщает пресс-служба КХЛ.

На счету Каюмова 66 матчей в прошедшем регулярном чемпионате за «Локомотив», в которых он набрал 35 (16+19) очков.

В плей-офф форвард сыграл в 13 матчах и набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности «+8».

Артур Каюмов является воспитанником «Локомотива». Игрок провел в составе команды более 400 матчей с учетом плей-офф.

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6 комментариев
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Отлично! Артур очень хорош, удачи в оставшихся матчах Кубка и в следующих сезонах.
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Самое интересное что это реально игрок уровня НХЛ и тем более нынешнего Чикаго в котором мог бы претендовать на топ-6.Тем ценнее эта преданность Локомотиву и Ярославлю, а ведь именно приемственность поколений и костяк с большим количеством игроков, которые играли за клуб по 10+ сезонов, всегда было отличительной чертой Локо особенно до 2011.Вижу в этом составе много будущих легенд клуба и Артур безусловно один из самых заметных из них.Жду что он превзойдёт рекорды Вани Ткаченко по очкам и Владимира Самылина по голам в истории Локомотива
В общем, спасибо Артур, что остаёшься с нами😍
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Бистяра лютая, поздравления ярославцам
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Ну мë-ë-ëд! Ну медятина!
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Эх, Артур, как он в этом году в ПО играет, так после сезона можно было в НХЛ сразу лететь. Говорил, что пока КГ в Ярославль не привезёт - за океан не поедет, а ведь в этом году самые реальные шансы на это. Интересно почему такое решение, все таки в прошлом году его всего на год продлевали, и было очевидно, что после этого сезона уедет. Рад конечно что он остаётся, но и хотел бы на него в НХЛ посмотреть, особенно в плейофф, с его характером и навыками там бы точно не затерялся.
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Ответ Rio de Janeiro
Самое интересное что это реально игрок уровня НХЛ и тем более нынешнего Чикаго в котором мог бы претендовать на топ-6.Тем ценнее эта преданность Локомотиву и Ярославлю, а ведь именно приемственность поколений и костяк с большим количеством игроков, которые играли за клуб по 10+ сезонов, всегда было отличительной чертой Локо особенно до 2011.Вижу в этом составе много будущих легенд клуба и Артур безусловно один из самых заметных из них.Жду что он превзойдёт рекорды Вани Ткаченко по очкам и Владимира Самылина по голам в истории Локомотива В общем, спасибо Артур, что остаёшься с нами😍
Я считаю, что клуб пойдет на встречу в случае решения покинуть КХЛ.
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