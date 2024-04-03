«Локомотив» продлил контракт с Каюмовым на 3 года

Артур Каюмов подписал новое соглашение с «Локомотивом» на три сезона.

26-летний нападающий останется в ярославском клубе до конца сезона-2026/27, сообщает пресс-служба КХЛ.

На счету Каюмова 66 матчей в прошедшем регулярном чемпионате за «Локомотив», в которых он набрал 35 (16+19) очков.

В плей-офф форвард сыграл в 13 матчах и набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности «+8».

Артур Каюмов является воспитанником «Локомотива». Игрок провел в составе команды более 400 матчей с учетом плей-офф.