Мэр Скоттсдейла выступил против проекта новой арены «Аризоны». Участок земли, который хочет купить клуб, расположен вблизи от границы города

Теги Аризона бизнес НХЛ Хоккей

Мэр Скоттсдейла выступил против проекта новой арены «Аризоны».

Владельцы «Койотис» намереваются приобрести участок земли в северной части Финикса для строительства новой арены. Он расположен поблизости от административной границы между Финиксом и Скоттсдейлом. 

Процедура торгов запланирована на июнь. 

«Мы не приветствуем то, что застройщик-новичок хочет купить землю штата без какой-либо инфраструктуры на нашем пороге. Это нецелесообразно», – заявил Дэвид Ортега. 

Политик назвал «фантастическими» изображения потенциальной новой арены «Койотис». По его мнению, не были проведены исследования, которые выявили бы наличие «рыночного спроса на новое развлекательное заведение, замаскированное под хоккейную арену». 

Планируемое сооружение должно вмещать 17 тысяч зрителей. Комплексная застройка района предполагает возведение тренировочного комплекса, театра, торговых помещений и ресторанов, а также жилых домов. 

Мэр также упомянул о том, что возможное строительство приведет к чрезмерной загруженности автомобильной трассы. По словам Ортеги, Скоттсдейл категорически откажется предоставить свои водные ресурсы в интересах этого проекта. 

Сейчас «Аризона» выступает в НХЛ на 5-тысячной арене, принадлежащей университету Аризоны. В 2023 году жители пригорода Финикса Темпе не поддержали на референдуме предложенный клубом вариант строительства арены.

 

 

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9 комментариев
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А теперь представьте любого мэра нашего и такую ситуацию, чтобы что-то в городе не могли построить без инфраструктуры)) причём я не говорю про арену на несколько сотен миллионов долларов. Так пятёрочка какая нибудь или дом. У нас в принципе строится сначала все без нее. А потом уже думают.
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Это все конечно удивляет. Есть бюджет но люди думают о перспективах данного проекта. Очень грамотный подход при условии что отношение населения этого города имеет данную позицию. Респект
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Демократия это хорошо, но чертовски бесит, когда какой-нибудь хмырь портит всю малину
А в чем он портит? Может он выступает за интересы граждан своего города, где большинству людей пофигу на хоккей , в условном мире ты бы захотел стоять в пробке 2-3 часа по дороге домой после рабочего дня в день матча команды и спорта, которые тебе вообще по боку? Аризоне не нужен хоккей, руководству НХЛ надо мыслить куда бы перевезти команду : рынков хватает, тот же Квебек или Хьюстон, может быть Небраска.
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