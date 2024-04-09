Мэр Скоттсдейла выступил против проекта новой арены «Аризоны». Участок земли, который хочет купить клуб, расположен вблизи от границы города

Мэр Скоттсдейла выступил против проекта новой арены «Аризоны».

Владельцы «Койотис» намереваются приобрести участок земли в северной части Финикса для строительства новой арены. Он расположен поблизости от административной границы между Финиксом и Скоттсдейлом.

Процедура торгов запланирована на июнь.

«Мы не приветствуем то, что застройщик-новичок хочет купить землю штата без какой-либо инфраструктуры на нашем пороге. Это нецелесообразно», – заявил Дэвид Ортега.

Политик назвал «фантастическими» изображения потенциальной новой арены «Койотис». По его мнению, не были проведены исследования, которые выявили бы наличие «рыночного спроса на новое развлекательное заведение, замаскированное под хоккейную арену».

Планируемое сооружение должно вмещать 17 тысяч зрителей. Комплексная застройка района предполагает возведение тренировочного комплекса, театра, торговых помещений и ресторанов, а также жилых домов.

Мэр также упомянул о том, что возможное строительство приведет к чрезмерной загруженности автомобильной трассы. По словам Ортеги, Скоттсдейл категорически откажется предоставить свои водные ресурсы в интересах этого проекта.

Сейчас «Аризона» выступает в НХЛ на 5-тысячной арене, принадлежащей университету Аризоны. В 2023 году жители пригорода Финикса Темпе не поддержали на референдуме предложенный клубом вариант строительства арены.