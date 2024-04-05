Владелец «Аризоны» запросил более миллиарда долларов за продажу клуба. Меруэло провел переговоры с потенциальными покупателями

Теги Аризона бизнес НХЛ Алекс Меруэло Хоккей

Владелец «Аризоны» может продать команду.

Владелец «Койотис» Алекс Меруэло провел переговоры с несколькими потенциальными покупателями, чтобы оценить их заинтересованность в покупке клуба.

Сообщается, что Меруэло запросил более миллиарда долларов за клуб, которую он купил в 2019 году.

Владелец «Аризоны» недавно встретился с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном по поводу будущего команды.

«Мистер Меруэло и его команда сосредоточены исключительно на земельном аукционе [для строительства арены] и победе в торгах. И сохранить «Койотс» в Аризоне», – заявили в клубе относительно информации о возможной продаже команды.

В нынешнем сезоне «Койотис» выступают в НХЛ на 5-тысячной арене, принадлежащей университету Аризоны.

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