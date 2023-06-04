Глава профсоюза игроков об «Аризоне»: «Игроки НХЛ не должны продолжать играть на студенческой арене. Это неправильно»

Глава профсоюза игроков НХЛ высказался о ситуации с «Аризоной».

НХЛ дала время владельцу клуба Алексу Меруэло, чтобы изучить варианты с новой ареной.

Недавно жители пригорода Финикса Темпе не поддержали на референдуме предложенный клубом вариант строительства арены.

В следующем сезоне « » продолжит играть на 5-тысячной арене, принадлежащей университету Аризоны.

«Если в ближайшее время не будет определенности с новым местом, нам придется серьезно поговорить с лигой.

Игроки НХЛ не должны продолжать играть на студенческой арене. Это неправильно. Этого не должно быть», – сказал Марти Уолш.

Беттмэн не хочет спешить с переездом «Аризоны»: «Это один из крупнейших рынков. НХЛ сейчас сильнее, чем 20-30 лет назад»