Глава профсоюза игроков об «Аризоне»: «Игроки НХЛ не должны продолжать играть на студенческой арене. Это неправильно»

Теги Аризона бизнес НХЛ Ассоциация игроков НХЛ Марти Уолш Хоккей

Глава профсоюза игроков НХЛ высказался о ситуации с «Аризоной».

НХЛ дала время владельцу клуба Алексу Меруэло, чтобы изучить варианты с новой ареной. 

Недавно жители пригорода Финикса Темпе не поддержали на референдуме предложенный клубом вариант строительства арены.

В следующем сезоне «Аризона» продолжит играть на 5-тысячной арене, принадлежащей университету Аризоны. 

«Если в ближайшее время не будет определенности с новым местом, нам придется серьезно поговорить с лигой.

Игроки НХЛ не должны продолжать играть на студенческой арене. Это неправильно. Этого не должно быть», – сказал Марти Уолш. 

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1 комментарий

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rusbash14
Все верно. Не нужна там населению хоккейная команда, значит нужно переезжать.
+4
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+4
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