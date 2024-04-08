Шалунов о словах Заварухина: «Понимаю, что он хотел сделать, где-то психологически воздействовать, но не подействовало. Результат серии говорит сам за себя»
Максим Шалунов прокомментировал слова тренера «Трактора» Алексея Заварухина.
Основной голкипер «Трактора» Зак Фукале получил травму в первой игре серии плей-офф после столкновения с форвардом «Локомотива».
На пресс-конференции после второго матча серии тренер Алексей Заварухин заявил, что Максим Шалунов должен бояться, когда приедет в Челябинск.
«Локомотив» выиграл серию с «Трактором» со счетом 4-0.
– Слова тренера «Трактора» как-то удивили?
– Я прекрасно понимаю, что хотел сделать Алексей Борисович, где-то психологически воздействовать, но не подействовало. Результат этой серии говорит сам за себя.
Ну, а чего бы я боялся? Я каждый день выхожу на тренировку, вступаю в борьбу против Елесина, Рафикова, Черепанова, Береглазова, Сергеева. После них ничего не страшно, поверьте.
– Вы с Алексеем Борисовичем земляки. Знакомы были ранее?
– Относительно. Когда я начинал свой путь, он заканчивал свой в «Тракторе», – сказал нападающий «Локомотива» Максим Шалунов.
https://www.sports.ru/hockey/1115980609-shalunov-o-travme-fukale-nevozmozhno-umyshlenno-tak-sbit-vratarya-ya-n.html