Шалунов о словах Заварухина: «Понимаю, что он хотел сделать, где-то психологически воздействовать, но не подействовало. Результат серии говорит сам за себя»

Максим Шалунов прокомментировал слова тренера «Трактора» Алексея Заварухина.

Основной голкипер «Трактора» получил травму в первой игре серии плей-офф после столкновения с форвардом «Локомотива».

На пресс-конференции после второго матча серии тренер заявил, что Максим Шалунов должен бояться, когда приедет в Челябинск.

«Локомотив» выиграл серию с «Трактором» со счетом 4-0.

– Слова тренера « » как-то удивили?

– Я прекрасно понимаю, что хотел сделать Алексей Борисович, где-то психологически воздействовать, но не подействовало. Результат этой серии говорит сам за себя.

Ну, а чего бы я боялся? Я каждый день выхожу на тренировку, вступаю в борьбу против , Рафикова, Черепанова, Береглазова, Сергеева. После них ничего не страшно, поверьте.

– Вы с Алексеем Борисовичем земляки. Знакомы были ранее?

– Относительно. Когда я начинал свой путь, он заканчивал свой в «Тракторе», – сказал нападающий « » Максим Шалунов.