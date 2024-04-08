Шалунов о словах Заварухина: «Понимаю, что он хотел сделать, где-то психологически воздействовать, но не подействовало. Результат серии говорит сам за себя»

Теги Локомотив Трактор Алексей Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Андрей Сергеев Максим Шалунов Никита Черепанов Рушан Рафиков Зак Фукале Алексей Береглазов Матч ТВ Александр Елесин Хоккей

Максим Шалунов прокомментировал слова тренера «Трактора» Алексея Заварухина.

Основной голкипер «Трактора» Зак Фукале получил травму в первой игре серии плей-офф после столкновения с форвардом «Локомотива».

На пресс-конференции после второго матча серии тренер Алексей Заварухин заявил, что Максим Шалунов должен бояться, когда приедет в Челябинск.

«Локомотив» выиграл серию с «Трактором» со счетом 4-0.

– Слова тренера «Трактора» как-то удивили? 

– Я прекрасно понимаю, что хотел сделать Алексей Борисович, где-то психологически воздействовать, но не подействовало. Результат этой серии говорит сам за себя.

Ну, а чего бы я боялся? Я каждый день выхожу на тренировку, вступаю в борьбу против Елесина, Рафикова, Черепанова, Береглазова, Сергеева. После них ничего не страшно, поверьте.

– Вы с Алексеем Борисовичем земляки. Знакомы были ранее?

– Относительно. Когда я начинал свой путь, он заканчивал свой в «Тракторе», – сказал нападающий «Локомотива» Максим Шалунов.

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2 комментария
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Ответ Георгий Янцевич
Так и не извинился в итоге... Что сложного пару слов сказать?
Может стоило просто внимательно слушать, читать? Как думаешь?

https://www.sports.ru/hockey/1115980609-shalunov-o-travme-fukale-nevozmozhno-umyshlenno-tak-sbit-vratarya-ya-n.html
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Так и не извинился в итоге... Что сложного пару слов сказать?
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