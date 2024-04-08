Алексей Заварухин: «Локомотив» был нам по силам, но нас переиграли. Мы солидная команда, попали в четверку лучших, должны были играть в свой хоккей»

Алексей Заварухин прокомментировал поражение в серии с «Локомотивом» (0-4).

Ярославцы обыграли « » (3:0) в четвертой игре полуфинала плей-офф.

– Попали на хорошо организованную команду. Не смогли взломать их оборону, не смогли пробить вратаря. Сегодня мы создали очень много моментов, где нужно было просто забить гол. Не получилось.

– Может быть стоило поменять тройки хотя бы на удачу?

– Это мое тренерское дело. Это ваше мнение. Я на площадке, я так вижу, я так творю.

– Поздравляю вас с бронзовым сезоном. Что стало ключевым в серии.

– Вторая игра была ключевая. Мы играли хорошо, сравняли, пропустили быстрый гол в овертайме. Не понравилось, как мы вышли на третий матч. Не хватило эмоций.

Свои выводы мы сделали. Немного надо это переварить и проанализировать. Первую игру тоже никто не отменял. При счете 2:1 мы потеряли вратаря, немного психологически сломались.

Мы солидная команда и должны были играть в свой хоккей. Мы попали в четверку лучших команд, но не хотели на этом останавливаться. До ребят мы хотели это донести, чтобы не было никакого спокойствия. «Локомотив» был нам по силам, но нас переиграли.

– Чему вас научила серия с « »?

– Любой отрицательный опыт приносит пользу. Я не скажу, что хватило или не хватило опыта. На льду играют хоккеисты, мы их только направляем. Ребята сыграли так, как они умеют.

В пропущенных шайбах мы сыграли неправильно, хотя акцент мы на этом делали. Все ребята знают наши требования. Это хоккей. Не ошибается тот, кто не играет.

– Какая была установка сегодня на третий период?

– Задача была забить быстрый гол. Если бы забросили шайбу, было бы чуть проще. Конечно, заработать удаление, чтобы поиграть «6х4». Не получилось. Это было в планах. Вы сами видели, мы переходили на игру в шесть полевых.

– Чего не хватило, чтобы забросить шайбу?

– Надо было лезть на ворота. Но и надо отдать должное игрокам соперника. Они сегодня очень много шайб поймали на себя и помогли своему вратарю, – сказал главный тренер «Трактора» .