Фукале не сыграет в четвертом матче серии против «Локомотива». Вратарь «Трактора» получил травму в первой игре

Теги Локомотив Трактор КХЛ Кубок Гагарина Зак Фукале Хоккей

Зак Фукале не сыграет в четвертом матче серии против «Локомотива».

Стал известен состав «Трактора» на очередной матч полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Вратарь Зак Фукале, получивший травму в столкновении с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым в первой игре, пропускает третий матч подряд – он не попал в заявку.

Стартовым вратарем команды из Челябинска заявлен Сергей Мыльников, запасным – Вячеслав Бутеец.

Четвертая игра состоится 8 апреля в 17 часов по московскому времени. Счет в серии – 3-0 в пользу «Локомотива».

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15 комментариев
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Мыльников хорошо отстоял два матча. Но с Фукале хорошо играла команда. Он был больше, чем вратарь. Он привносил в команду дух победителя. Его сломали. Случайно или умышленно - знает только Шалунов. Бог ему судья.
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+4
Ответ John-Vorchun
А вдруг кто врежется в Исаева.по примеру Шалунова,в пылу борьбы
Слушай товарищ,ты уже надоел со своими зверскими замашками. Я понимаю ,что ты ещё и фанат зенита ,но меру надо знать
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+3
Удачи Трактор!! За красивый хоккей
+4
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+2
Можно было написать, фукале больше не сыграет в этом сезоне
+3
-2
+1
Уехал за бугор, болячки лечить
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+1
Ответ Андрей Лихачев
Это было не просто смело, это было как смело
Ну меня с первого раунда минусовали, ну прям машина у Никитина получилась. Может не очень представительского класса, но очень работящий "Логан" он собрал
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0
+1
Ответ Александр Коваль
Можно было написать, фукале больше не сыграет в этом сезоне
Это было не просто смело, это было как смело
+1
-1
0
Ответ Александр Коваль
Ну меня с первого раунда минусовали, ну прям машина у Никитина получилась. Может не очень представительского класса, но очень работящий "Логан" он собрал
Скорее ахренеть какой проходимости УАЗ’ик))
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Ответ Александр Невский
Фукале уже Фикале , трактор позорники ни одной игры не выиграют и вылетят сегодня .
А вдруг кто врежется в Исаева.по примеру Шалунова,в пылу борьбы
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Ответ John-Vorchun
А вдруг кто врежется в Исаева.по примеру Шалунова,в пылу борьбы
Если ты таким способом хочешь выиграть,то грош тебе цена нытик….Локомотив по делу обыгрывает и только слепой как ты это не видит
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Ответ Oleg Ivanov
Мыльников хорошо отстоял два матча. Но с Фукале хорошо играла команда. Он был больше, чем вратарь. Он привносил в команду дух победителя. Его сломали. Случайно или умышленно - знает только Шалунов. Бог ему судья.
У Вас Фукале и шайбы должен был забивать чтоли? Он у Вас прям Бог
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Ответ реан
При чем тут Фукале должен шайбы забивать?Тебе же объяснили что он превносил в команду дух победителя.
Он в команде,пусть дух привносит. Вы с одним вратарём вышли в полуфинале и финале всех громить?
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