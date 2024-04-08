Фукале не сыграет в четвертом матче серии против «Локомотива». Вратарь «Трактора» получил травму в первой игре

Зак Фукале не сыграет в четвертом матче серии против «Локомотива».

Стал известен состав «Трактора» на очередной матч полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Вратарь Зак Фукале, получивший травму в столкновении с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым в первой игре, пропускает третий матч подряд – он не попал в заявку.

Стартовым вратарем команды из Челябинска заявлен Сергей Мыльников, запасным – Вячеслав Бутеец.

Четвертая игра состоится 8 апреля в 17 часов по московскому времени. Счет в серии – 3-0 в пользу «Локомотива».

Творил историю «Вашингтона», стал рекордсменом НХЛ, но оказался в «Тракторе». Кто такой Зак Фукале – герой плей-офф