Шалунов о травме Фукале: «Невозможно умышленно так сбить вратаря, я не такой человек. Момент случайный, шанса увернуться не было. На пятаке я сказал ему: «Извини»

Максим Шалунов высказался о ситуации с травмой Зака Фукале.

Вратарь « » получил травму в столкновении с нападающим «Локомотива» Шалуновым в первой игре серии плей-офф (0-4).

– Мне кажется, все адекватные люди понимали, что невозможно умышленно так сбить вратаря, я не такой человек. Момент случайный, по-другому его никак не назвать. Была борьба за шайбу, и вот так все получилось.

– Был ли шанс увернуться?

– У меня такого шанса не было.

– Переживали за Фукале?

– Честно, я был сконцентрирован на нашей игре, особо не переживал. Если бы переживал, то проявил бы какую-то слабость. Это был чисто игровой момент.

На пятаке я сказал Фукале: «Извини». Пара защитников, которые стояли рядом со мной, прекрасно это слышали, – сказал нападающий « » .