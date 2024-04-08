Шалунов о травме Фукале: «Невозможно умышленно так сбить вратаря, я не такой человек. Момент случайный, шанса увернуться не было. На пятаке я сказал ему: «Извини»

Теги Локомотив Трактор травмы КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов Зак Фукале Матч ТВ Хоккей

Максим Шалунов высказался о ситуации с травмой Зака Фукале.

Вратарь «Трактора» Фукале получил травму в столкновении с нападающим «Локомотива» Шалуновым в первой игре серии плей-офф (0-4).

– Мне кажется, все адекватные люди понимали, что невозможно умышленно так сбить вратаря, я не такой человек. Момент случайный, по-другому его никак не назвать. Была борьба за шайбу, и вот так все получилось.

– Был ли шанс увернуться?

– У меня такого шанса не было.

– Переживали за Фукале?

– Честно, я был сконцентрирован на нашей игре, особо не переживал. Если бы переживал, то проявил бы какую-то слабость. Это был чисто игровой момент.

На пятаке я сказал Фукале: «Извини». Пара защитников, которые стояли рядом со мной, прекрасно это слышали, – сказал нападающий «Локомотива» Максим Шалунов.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трактор сам себя закопал этой всей ситуацией во круг столкновения с Фукале . Вместо того , чтоб сосредоточиться на своей игре , было нытье и какие то нелепые обещания играть по другому ! Вратарь вратарем , а в нападении играют другие люди . И вроде все живы и здоровы . И не нужно говорить , что травма вратаря подкосила целую команду ! Во-первых это профессиональный спорт , а не дет сад . Во вторых не Трактору ныть про грязь
+13
0
+13
Ответ Ренат Ильясов
Понятно, что без умысла, но, думается, шанс избежать столкновения был.
Каким образом?
+7
-1
+6
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий