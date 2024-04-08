Шалунов о травме Фукале: «Невозможно умышленно так сбить вратаря, я не такой человек. Момент случайный, шанса увернуться не было. На пятаке я сказал ему: «Извини»
Максим Шалунов высказался о ситуации с травмой Зака Фукале.
Вратарь «Трактора» Фукале получил травму в столкновении с нападающим «Локомотива» Шалуновым в первой игре серии плей-офф (0-4).
– Мне кажется, все адекватные люди понимали, что невозможно умышленно так сбить вратаря, я не такой человек. Момент случайный, по-другому его никак не назвать. Была борьба за шайбу, и вот так все получилось.
– Был ли шанс увернуться?
– У меня такого шанса не было.
– Переживали за Фукале?
– Честно, я был сконцентрирован на нашей игре, особо не переживал. Если бы переживал, то проявил бы какую-то слабость. Это был чисто игровой момент.
На пятаке я сказал Фукале: «Извини». Пара защитников, которые стояли рядом со мной, прекрасно это слышали, – сказал нападающий «Локомотива» Максим Шалунов.